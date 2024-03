Znaci snažnije potražnje podigli cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su na početku sedmice prema 86 USD budući da su se ulagači usmjerili na prognoze o snažnijoj potražnji nakon snižavanja troškova zaduživanja, uz zabrinutost za snabdijevanje u uslovima intenziviranja rusko-ukrajinskog sukoba.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila viša za 44 centa i iznosila je 85,87 USD. U gotovo istom iznosu barel je poskupio i na američkom tržištu i njime se trgovalo po 81,09 USD, prenosi SEEbiz.

Potporu cijenama pružaju nagađanja da će centralne banke vodećih ekonomija do ljeta sniziti kamatne stope i otkloniti prijetnju recesije. Ulagače je ohrabrila švajcarska centralna banka koja je prošle sedmice prva u grupi razvijenih ekonomija snizila troškove zaduživanja, za četvrtinu postotnog boda.

Ublažena monetarna politika podstakla bi ekonomsku aktivnost i potražnju za energijom.

Pojačana potražnja mogla bi se poklopiti sa smanjenim snabdijevanjem iz Rusije zbog učestalih ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu, nagađaju analitičari.

Još jedna ruska rafinerija nafte izgubila je polovinu kapaciteta nakon napada dronom tokom vikenda. Rusija je odgovorila napadima na ukrajinska postrojenja za proizvodnju i prenos struje.

Značajniji rast cijena zakočile su procjene o značajnim rezervnim kapacitetima.

