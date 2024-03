Značajan rast rezervacija za Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) zajedno sa resornim Ministarstvom učestvuje na Međunarodnoj turističkoj berzi ITB u Berlinu, na kojem su njemački turoperatori saopštili da imaju značaja porast rezervaciju za Crnu Goru.

Na štandu NTO je, prvog dana sajma, organizovan događaj za njemačke medije i predstavnike privrede, tokom kojeg je prezentovana turistička ponuda Crne Gore, te upriličena degustacija crnogorske kuhinje i vina.

Događaj je otvorio ministar turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Vladimir Martinović, koji je istakao značaj njemačkog tržišta za crnogorski turizam zbog velikog udjela turista sa tog tržišta u ukupnoj strukturi gostiju tokom prošle godine.

„Tokom prošle godine u svim vidovima smještaja, Njemci su bili na četvrtom mjestu po broju ostvarenih dolazaka i noćenja stranih gostiju, ali naš cilj je da ova brojka bude još bolja. Crna Gora svojom diverzifikovanom ponudom s fokusom na turistički proizvod orijentisan na prirodu, ima šta da ponudi brojnim ciljnim grupama, a njemački turisti su prepoznati kao potrošači koji vole aktivnosti na otvorenom i sve ono što priroda može da pruži“, poručio je Martinović.

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković, potvrdila je da je njemačko jedno od najznačajnijih tržišta za Crnu Goru.

„Tokom prošle godine turisti sa ovog tržišta su bili na drugom mjestu po ostvarenim dolascima i noćenjima u kolektivnom smještaju, te na četvrtom mjestu po ostvarenim dolascima i noćenjima u svim oblicima smještaja. Pored toga, dalje prognoze su vrlo optimistične, podaci Reiseanalyse (analize instituta FUR, koji sprovodi godišnje istraživanje njemačkog turističkog tržišta) otkrivaju da značajan dio njemačkog stanovništva planira ili razmišlja o odmoru u Crnoj Gori u narednim godinama”, navela je Trpković Marković.

Prema njenim riječima, sa šest odsto stanovništva, ukupno 4,2 miliona pojedinaca, koji izražavaju interesovanje, Crna Gora je u dobroj poziciji da u potpunosti iskoristi to važno turističko tržište.

Ona je istakla da je NTO ove godine imala priliku da predstavi segment ponude aktivnog odmora na sajmu u Minhenu i Štutgartu, a nakon ovog sajma promociju nastavlja kroz digitalne kanale i studijske grupe turoperatora i medija iz Njemačke.

“Uz povezanost sa sedam aerodroma u Njemačkoj i intenzivne marketinške aktivnosti, sigurna sam da ćemo ove godine iskoristiti potencijal koji ima ovo tržište“, navela je Tripković Marković.

Veliko interesovanje za Crnu Goru potvrdili su i predstavnici DER Touristik-a, jednog od najvećih njemačkih turoperatora.

Predstavnik DER Touristik-a, Alen Petrović, kazao je da je prisutno ogromno interesovanje za Crnu Goru, a konkretno oni imaju značajan rast rezervacija sa tržišta njemačkog govornog područja.

“Crnu Goru već nudimo našim klijentima i primjetan je rast interesovanja. U postpandemijskom periodu smo sa hiljadu došli do 4,5 hiljade gostiju. U narednom periodu nam je cilj da dođemo do brojki koje su karakteristične za DER Touristik, a to je oko deset hiljada gostiju“, rekao je Petrović.

Tokom trajanja sajma, delegacija Crne Gore održala je veliki broj sastanaka s predstavnicima njemačke privrede, a drugog dana je upriličen susret sa predsjednikom Njemačkog udruženja turoperatora i turističkih agencija (DRV).

Predsjednik Njemačkog udruženja turoperatora i turističkih agencija (DRV), Norbet Fibik, kazao je da su sigurni da će DRV Destination Forum koji se organizuje krajem maja doprinijeti tome da Crna Gora bude sve popularnija na tržištu Njemačke.

“Cilj nam je da podjednako promovišemo primorje i sjever vaše zemlje jer uočavamo podjednak potencijal. Radujemo se daljim aktivnostima koje ćemo sprovoditi sa NTO i jedva čekamo da upoznamo naše turoperatore sa cjelokupnom ponudom vaše destinacije“, rekao je Fibik.

Tokom sajma Martinović se sastao sa slovenačkim ministrom turizma, ekonomije i sporta, Matijažom Hanom, te razmijenio iskustva na polju promocije.

Han je kazao da je Crna Gora jedna izuzetno lijepa država i ima veliki potencijal.

“Smatram da bi za promociju bilo dobro i udruživanje zemalja iz regiona, pa smo iskoristili učešće na sajmu da razgovaramo o tome na koji način pokazati da su naše zemlje jedne od najljepših zemalja na svijetu. Imamo potencijala, i uspjeh će definitivno biti veći ukoliko budemo pružali podršku jedni drugima“, rekao je Han.

Pored brojnih sastanaka i prezentacije turističke ponude, Tripković Marković bila je jedna od panelistkinja na panelu, koji je dio zvaničnog konvencijskog programa berze ITB, pod nazivom No Risk, No Trouble – Lessons Learnt on Resilience and Crisis-Proofing European Destinations /Bez rizika, bez briga – Naučene lekcije o otpornosti i osiguranju od kriza evropskih destinacija/.

Trodnevnom nastupu na ITB-u prethodilo je učešće na događaju TravMedia International Media Marketplace (IMM) u Berlinu, koji je okupio predstavnike renomiranih medija i influensere s tržišta njemačkog govornog područja.

Predstavnici NTO su tokom ovog događaja imali preko 20 sastanaka, među kojima sa predstavnicima Tourismus Lifestyle Verlag, Die Presse, News Magazin Osterreich, Spiegel, Frankfurter Rundschau, Allmediachannels, ALPIN, Globertotter, Rhein – Neckar – Zeitung, Merian i TV Kabels Eins.

ITB, koji je trajao od utorka do danas, predstavlja jedan od dva najznačajnija događaja u svijetu turizma. Organizovan u B2B formatu, odnosno namijenjen poslovnim korisnicima, ovaj sajam pruža izuzetnu priliku za uspostavljanje saradnje sa predstavnicima turističke privrede zemalja njemačkog govornog područja, ali i drugih tržišta.

ITB sajam je jedan od najposjećnijih turističkih sajmova u svijetu i okuplja predstavnike institucija, organizacija i privrede iz više od 170 zemalja. Ove godine sajam je privukao 5,5 hiljada izlagača, očekuje se da će, kao i prethodne godine, okupiti preko 100 hiljada posjetilaca.

Pored NTO, na štandu Crne Gore ponudu su predstavili strateški partner NTO nacionalna avio-kompanija Air Montenegro, turističke organizacije Bara, Herceg Novog, Kotora i Podgorice, Aycon Hotels Group, hotelske grupe Budvanska rivijera i Montenegro Stars, Hyatt Regency Kotor Bay Resort, Nikki Beach Resort & Spa, Voco Podgorica (an IHG hotel), Gold Travel DMC, Gulliver Montenegro Travel Agency, Jack Travel, Monte Mare Travel, Montenegro Tourist Service DMC i Montenegro Travel Club.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS