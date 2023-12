Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Značajan rast prometa i suprotni smjerovi indeksa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Vlada usvojila Predlog zakona o budžetu za narednu godinu.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 neznatno je oslabio na 1.058,79 poena, dok je MONEX blago ojačao na 15.538,53 boda.

Promet je iznosio skoro 1,55 miliona EUR i bio je 12 puta veći od prošlosedmičnog. Tome su najviše doprinijele dionice Lovćen banke, kojima se trgovalo za 1,46 miliona EUR.

Ministar finansija, Novica Vuković, kazao je u ponedjeljak da budžet za narednu godinu karakteriše suficit tekuće potrošnje i ima za cilj diverzifikaciju ekonomske aktivnosti, povećanje konkrentnosti privrede i unapređenje standarda građana.

„Budžet ima za cilj diverzifikaciju ekonomske aktivnosti, povćanje konkrentnosti privrede, jačanje otponosti crnogorske ekonomije na eksterne šokove, obezbjeđivanje makroekonomske i fiskalne stabilnosti, unapređenje poslovog ambijenta, pokretanje snažnog investicionog ciklusa i unapređenje standarda građana“, rekao je Vuković na konferenciji za novinare u Vili Gorica, nakon utvrđivanja budžeta na sjednici Vlade.

Minimalna penzija biće od januara povećana na 450 EUR.

Kroz kapitalni budžet u naredne tri godine biće uloženo 760 miliona EUR.

Prema riječima Vukovića, izvorni prihodi budžeta za narednu godinu planirani su na 2,7 milijardi EUR.

“Na prihodnoj strani očekuje se 676,2 miliona EUR od poreza i doprinosa na zarade, od dobiti pravnih lica 164,7 miliona, od PDV-a 1,19 milijardi, od akciza 365,8 miliona, dok su ostali prihodi projektovani na 108,4 miliona”, precizirao je Vuković.

Izdaci su planirani na 3,48 milijardi EUR.

Ove sedmice su rasle akcije Solane „Bajo Sekulić“ 57,5 odsto na 1,89 EUR, Instituta za crnu metalurgiju 19,6 odsto na 1,1 EUR, Lovćen banke devet odsto na 600 EUR, a bjelopoljskog Imaka 3,8 odsto na 1,66 EUR.

Sedmicu je obilježila i vijest da je Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) odobrio dodatni popust od 5,5 odsto za kupce električne energije iz kategorije domaćinstva, koji redovno izmiruju svoje obaveze.

Popust će se primjenjivati počev od januarskog računa.

„Tako će se, shodno odluci o utvrđivanju popusta za električnu energiju distributivnih kupaca, domaćinstvima – članovima Zlatnog tima, koja mjesečno troše ispod 500 kilovat sati (kWh), od 1. januara do 31. decembra naredne godine obračunavati 18 odsto popusta na vrijednost obračunate aktivne električne energije i mrežnih usluga“, dodaje se u saopštenju.

Domaćinstvima iz kategorije ostale redovne platiše, sa mjesečnom potrošnjom ispod 500 kWh, odobren je popust u visini od 10,5 odsto, dok će se domaćinstvima iz kategorije sve redovne platiše, sa mjesečnom potrošnjom iznad 500 kWh, od 1. januara do 31. marta obračunavati popust od 5,5 odsto na vrijednost obračunate aktivne električne energije i mrežnih usluga.

Dionice Luke Kotor i Jugopetrola su se zadržale na prošlosedmičnih osam EUR odnosno 12 EUR. Akcija Crnogorskog Telekoma je ostala na 1,8 EUR, a Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) na 1,22 EUR.

Skupština je u petak za novu guvernerku, na predlog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, imenovala dosadašnju direktoricu Investiciono-razvojnog fonda, Irenu Radović.

Za imenovanje Radović na funkciju guvernerke CBCG glasalo je 58 poslanika, a protiv je bilo njih 13.

Radović će na čelu CBCG zamijeniti Radoja Žugića.

Milatović je u uvodnom dijelu rasprave o imenovanju Radović za guvernerku CBCG kazao da je ona osoba je besprekornih akademskih referenci, te da će njeno imenovanje doprinijeti unapređenju rada vrhovne monetarne institucije.

Sedmicu je obilježila vijest da je bruto domaći proizvod (BDP) Crne Gore porastao u trećem kvartalu 6,6 odsto, pokazuju preliminarni podaci Monstata.

BDP je, prema preliminarnim rezultatima, u trećem kvartalu iznosio 2,17 milijardi EUR, dok je u istom periodu prošle godine bio 1,87 milijardi EUR.

