Značajan prostor za saradnju sa BiH u drvoprerađivačkoj industriji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Postoji značajan prostor za unapređenje ekonomskih odnosa Crne Gore i Bosne i Hercegovine (BiH), naročito u drvopreradi, ocijenjeno je na forumu privrednika drvoprerađivačkog sektora dvije države, koji je održan u Podgorici.

Predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić, kazala je da prostor za saradnju dvije države postoji i u IT sektoru, realizaciji infrastrukturnih projekata, energetici, poljoprivredi i turizmu.

„Naša ekonomija zahtijeva dodatno privlačenje investicija i na tome posvećeno radimo. BiH je u Crnu Goru investirala 92 miliona EUR, od čega 11 miliona u prošloj godini, kada smo ostvarili i ukupnu trgovinsku razmjenu od 4,5 milijardi EUR, što je rast od 5,9 odsto. BiH je drugi izvozni partner naše zemlje, nakon Srbije“, kazala je Drakić na forumu koji su organizovale PKCG i Vanjskotrgovinska komora BiH, uz podršku Evropske mreže preduzetništva.

Drakić je saopštila da i pored navedenih pozitivnih pokazatelja, postoji prostor za unapređenje saradnje, za šta su važni tematski skupovi koji vode uspostavljanju poslovnih kontakata.

Ona smatra da bi rekonstrukcija putnog pravca Podgorica-Sarajevo, preko Šćepan Polja, značajno doprinijela razvoju privredne saradnje dvije zemlje.

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH, Vjekoslav Vuković, kazao je da se nada da će poslovni forum u Podgorici, kao i bilateralni sastanci, rezultirati zaključivanjem konkretnih ugovora među učesnicima i uspostavljanjem novih modela saradnje, što će unaprijediti trgovinske i ekonomske odnose dvije zemlje.

„Ovakvi forumi su prilika da se privrednici direktno upoznaju, predstave i ugovore saradnju. Tržište Crne Gore pruža velike mogućnosti za bosanskohercegovačke proizvođače iz oblasti drvoprerađivačke industrije i opremanja objekata“, naveo je Vuković.

On je dodao da će bilateralni sastanci omogućiti planiranje aktivnosti i uzajamnih posjeta u cilju otvaranja crnogorskog tržišta i za drugu robu iz BiH, te definisanje oblasti u kojima Crna Gora može biti konkurentna na bosanskohercegovačkom tržištu.

Sekretar Odbora šumarstva i drvoprerađivačke industrije u PKCG, Goran Popović, saopštio je da se saradnja sa privrednicima BiH može podići na viši nivo, te da postoji tržište za to, naročito u hotelskoj industriji.

„Moramo se više usmjeriti ka finalnoj proizvodnji, usvajanju novih tehnologija i sertifikaciji šuma“, poručio je Popović.

Savjetnica za izvoz u Vanjskotrgovinskoj komori BiH, Lejla Međedović, rekla je da je drvoprerađivački sektor jedan od vodećih izvoznih, koji sa metaloprerađivačkim čini polovinu bosanskohercegovačkog izvoza.

„Drvoprerada je izrazito suficitaran sektor u BiH sa pokrivenošću uvoza izvozom od preko 300 odsto. Sektor namještaja BiH je pouzdan partner za opremanje objekata u Crnoj Gori, i naša međusobna razmjena u ovom sektoru se može unaprijediti i ostati izbalansirana, jer su naše drvoprerade komplementarne“, kazala je Međedović.

