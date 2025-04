Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odnosi Crne Gore i Holandije su dobri, ali postoji značajan prostor za proširenje saradnje, ocijenila je ministar turizma, Simonida Kordić.

Ona se sastala sa ambasadorom Holandije u Crnoj Gori, Martjinom Elgersmom i upoznala ga sa potencijalima koje Crna Gora nudi, naglasivši da postoji velika prilika za investicije, naročito u sjevernom dijelu zemlje, koji postaje sve popularniji među turistima.

„Ovaj region se izdvaja, između ostalog, po svojoj netaknutoj prirodi i autentičnoj hrani“, navodi se u saopštenju.

Kordić je posebno naglasila cilj Crne Gore da proširi turističku sezonu na čitavu godinu. U tom kontekstu, pomenula je razvoj MICE i zdravstvenog turizma kao mogućnosti za povećanje broja posjeta tokom vansezonskih mjeseci.

Kordić je naglasila važnost održivog razvoja, kao i napore Ministarstva turizma ka diverzifikaciji turističkog proizvoda.

Elgersma je pohvalio primjer saradnje u oblasti razmjene studenata turizma i ugostiteljstva između Crne Gore i Holandije.

On je naveo i da Zapadni Balkan treba da bude vidljiviji na svjetskoj turističkoj mapi, dodajući da je interesovanje za Crnu Goru u porastu.

Elgersma je pohvalio napore Crne Gore da unaprijedi turističku ponudu i naglasio važnost daljih ulaganja i promovisanja naše zemlje kao atraktivne destinacije.

Na sastankiu je ocijenjeno da turizam predstavlja idealan most za povezivanje zemalja, jer prevazilazi mnoge barijere. Dogovoreno je da se komunikacija i saradnja u ovoj oblasti nastave, uz naglasak na zajedničke inicijative koje mogu doprinijeti razvoju turizma u obje zemlje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS