Značaj javnih nabavki u funkcionisanju javnog sektora

Budva, (MINA-BUSINESS) – Značaj javnih nabavki, kao segmenta budžetske potrošnje, u funkcionisanju javnog sektora bio je posebno vidljiv u proteklom periodu, kada je e-sistem nabavki bio u prekidu, usljed sajber napada, saopštio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović.

On je danas u Bečićima otvorio regionalnu konferenciju pod nazivom Javne nabavke – primjena u praksi – iskustva iz regiona, u organizaciji Instituta za ekonomiju i pravo i u saradnji sa Kancelarijom za javne nabavke Srbije i crnogorskim Ministarstvom finansija.

“Damjanović je ocijenio da su takve regionalne konferencije dobra prilika za razmjenu iskustava i najboljih praksi, a sve u cilju dostizanja evropskih standarada u javnim nabavkama i kreiranja najboljeg mogućeg zakonskog i institucionalnog ambijenta u ovoj oblasti”, navodi se u saopštenju.

Iskustva Crne Gore u ovoj oblasti predstavila je predstavnica crnogorskog Ministarstva finansija, Jelena Jovetić, dok je praksu susjedne Srbije predstavila predstavnica Kancelarije za javne nabavke, Sandra Damčević, ukazujući na reforme koje će doprinijeti rješavanju nedoumica koje naručioci imaju.

Regionalna konferencija, kojoj prisustvuje 140 učesnika, prilika je za upoznavanje i razmjenu praksi komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u Crnoj Gori i Srbiji.

“Drugi tematski dan konferencije biće usmjeren na kontrolu trošenja javnih budžetskih sredstava od Državne revizorske institucije (DRI), kada će se učesnici detaljnije upoznati sa načinom kontrole i najčešćim nepravilnostima, kako u Crnoj Gori tako i u Srbiji”, zaključuje se u saopštenju.

