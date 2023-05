Živković: Prethodne dvije vlade zaustavile razvoj sjevera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prethodne dvije vlade zaustavile su razvoj sjevera Crne Gore, kazao je nosilac liste “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada”, Danijel Živković.

Kako je saopšteno iz Demokratske partije socijalista (DPS), Živković je danas posjetio Ski centar Cmiljača.

“Bjelasica je jedan od najvećih potencijala koji treba valorizovati u narednom periodu. A kada govorimo o valorizaciji Bjelasice onda pričamo o kvalitetnoj turističkoj ponudi”, rekao je Živković.

On je kazao da se, kada se govori o kvalitetnoj turističkoj ponudi, govori o otvaranju novih radnih mjesta i novoj ekonomskoj vrijednosti.

Živković, koji je i vršilac dužnosti predsjednika DPS-a, naveo je da se radi o projektima koji treba da doprinesu novoj ekonomskoj vrijednosti ne samo za Bijelo Polje i sjever države, već ukupno za Crnu Goru.

On je, kako je saopšteno, u sklopu kampanje za parlamentarne izbore koji će biti održani 11. juna obišao Bjelasicu.

Živković je rekao da su u cilju otvaranja novih radnih mjesta i kreiranja nove ekonomske vrijednosti, vlade koje je činio DPS zajedno sa svojim koalicionim partnerima pokrenule brojne velike investicije na sjeveru Crne Gore.

“Nažalost nemarom, neradom, neodgovornošću prethodne dvije izvršne vlasti svi ovi projekti na sjeveru Crne Gore su zaustavljeni pa između ostalog i ovdje na Ski centru Cmiljača”, kazao je Živković i naveo da nema ni novih radnih mjesta, ni novih investicija.

Kako je rekao, ono što je najgore jeste da je oprema prepuštena zubu vremena.

Živković je kazao da umjesto da se na Cmiljači svjedoči prisustvu investitora, otvaranju novih hotela sa četiri, pet zvjezdica, postoje napuštena gradilišta i, kako je istakao, vidi se kako izgleda kada se nemar i nerad pretvore u lošu namjeru.

“Loša namjera je bila od prethodne dvije izvršne vlasti. Zato to moramo prekinuti na ovim izborima i zbog toga tražimo povjerenje od građana Crne Gore kako bismo ove projekte priveli kraju i namjeni”, poručio je Živković.

Prema njegovim riječima, nije potrebno mnogo.

“Ovdje imamo projekat vrijedan 30 miliona EUR, potrebno je još nekih desetak miliona da se uloži u realizaciju i finalizaciju ovog projekta. Govorimo o infrastrukturnim radovima i naravno govorimo o tome da ćemo imati na stotine radnih mjesta”, istakao je on.

Živković je kazao da se govori o tome da će pokrenuti i poljoprivrednu proizvodnju gdje će jedan poljoprivredni proizvođač moći da plasira svoje proizvode upravo onim gostima koji budu dolazili u Crnu Goru.

“Da sjever ne bi bio zapušten, da bismo realizovali sve ove projekte potrebno je da nam građani daju povjerenje na izborima 11. juna. Mi ćemo kao odgovorni ljudi zasukati rukave u toj vladi i ove projekte privesti namjeni”, poručio je Živković.

Kako je rekao, u narednom period će na sjeveru da bude veliko gradilište, kako bi taj dio države živio, kako bi bio prosperitetniji i kako bi građani sjevera, Bijelog Polja i ukupno Crne Gore imali bolju budućnost.

