Živković: Crnoj Gori hitno potreban povratak na put razvoja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tivat je primjer pametne razvojne i investicione politike, a Crnoj Gori je što hitnije potreban povratak na put razvoja, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

On je, na tribini u Tivtu, rekao da se građani sjećaju kako je Tivat izgledao nekada, a kako izgleda danas.

„Pametnom državnom politikom promijenjena je u potpunosti perspektiva ovog mjesta i zbog toga je danas Tivat grad sa ponajboljim životnim standardom u Crnoj Gori. To je rukopis naše politike“, rekao je Živković.

On je pitao šta se moglo vidjeti od političke konkurencije DPS-a za prethodnih pet godina.

„Rastjerivanje investitora, i uništavanje razvojnih šansi Crne Gore. Ne samo da nijesu započeli nijedan projekat već su zaustavili i sve one koje je započela naša vlast. Zbog toga ih moramo što prije poslati u opoziciji jer je svaki dan njihovog trajanja na vlasti vrijeme propadanja i stagnacije Crne Gore“, rekao je Živković.

Taj proces, kako je kazao, započeli su u Budvi, a nastaviće ga i u svim drugim krajevima Crne Gore.

„Nemam nikakve dileme da ćemo i u Tivtu, nakon narednih lokalnih izbora, ponovo biti dio vlasti. Dosta je bilo ovog bahatog odnosa prema građanima i državi, vrijeme je da Crna Gora krene dalje“, rekao je Živković.

Potpredsjednica DPS-a Aleksandra Vuković-Kuč kazala je da je Program partije koncipiran u deset tačaka i da se odnosi na sve oblasti društvenog djelovanja, budući da su sveobuhvatne reforme od suštinske važnosti za budućnost Crne Gore.

Poseban akcenat, kako je kazala, biće stavljen na odbranu državnog dostojanstva, ekonomiju i bezbjednosni sektor, imajući u vidu da je u ovim oblastima zabilježeno najozbiljnije nazadovanje.

