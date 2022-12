Zimske oluje u SAD-u podigle cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijena nafte porasle su u utorak na međunarodnim tržištima prema 85 USD, podržane smanjenom proizvodnjom u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) zbog polarnog talasa i nadom da će ublažavanje koronamjera u Kini oživjeti potražnju za gorivom.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 56 centi i iznosila je 84,48 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 35 centi višoj cijeni, od 79,91 USD.

Tržišta Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a bila su u ponedjeljak zatvorena zbog božićnih praznika, prenosi SEEbiz.

Trgovci već sedmicama očekuju ublažavanje stroge kineske politike nulte tolerancije prema kovidu, koja je zakočila ekonomsku aktivnost i mobilnost građana i smanjila potražnju za gorivom.

U ponedjeljak je kineska Nacionalna zdravstvena komisija objavila da od 8. januara gosti iz inostranstva više neće morati u karantin, najavljujući ublažavanje ograničenja na granicama koje su uglavnom zatvorene još od 2020. godine.

“Trgovci i investitori definitivno su se nadali takvom potezu”, rekao je Naeem Aslam iz Avatrade-a.

Najavljena promjena kineskih epidemioloških mjera pomogla je dionicama, dok je dolar oslabio, ojačavši kupovnu moć kupaca nafte s drugim valutama, a time i potražnju.

“Podršku cijenama nafte pružila je i zabrinutost zbog prekida u snabdijevanju u SAD-u, koje su izazvale zimske oluje”, rekao je Kazuhiko Saito iz Fujitomi Securitiesa.

No, kako je naveo, vremenske prilike u SAD-u trebalo bi da se ove sedmice poboljšaju, što znači da cijene možda neće još dugo rasti.

Od petka su duž obale Meksičkog zaliva zatvoreni kapaciteti koji prerađuju oko 1,5 miliona barela nafte dnevno. Zamrznuti su i kapaciteti za proizvodnju nafte i gasa od Sjeverne Dakote do Teksasa, što je smanjilo snabdijevanje.

Trgovce brine i moguće smanjenje ruske proizvodnje.

Zbog praznika, Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) danas nije objavila koliko je u ponedjeljak iznosila cijena barel korpe nafte njenih članica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS