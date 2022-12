Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Žensko preduzetništvo u Crnoj Gori ima izuzetne potencijale, kreativne ideje i uspješne priče, poručeno je na panel diskusiji “Žene preduzetnice u nauci”.

Kako prenosi agencija CGNews, panel za cilj ima promociju STEM (nauke,tehnologije, inženjerstva, matematike) preduzetništva među djevojkama i ženama u Crnoj Gori.

Projekat koji sprovodi Fondacija za promociju nauke Prona, podržan je od Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori kroz Program malih grantova Demokratske komisije, koji, između ostalog, ima za cilj da podrži rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u političkoj i ekonomskoj sferi.

Zamjenica šefa Odjeljenja za medije, kulturu i obrazovanje Ambasade SAD Suzan Šejfer podsjetila je da su žene širom svijeta, uključujući Sjedinjene Države, tokom istorije manje zastupljene u STEM oblastima.

Ona je istakla da, iako je tokom protekle dvije decenije više žena nego muškaraca u svijetu završilo osnovne studije, samo tri odsto ICT studenata globalno su žene, dok samo pet odsto žena studira matematiku ili statistiku, a osam odsto studira da postanu inženjerke.

Prema njenim riječima, žene u određenim dijelovima svijeta više biraju STEM profesije nego u drugim, ali globalno je svuda prisutan jaz među polovima u naučnim profesijama.

Kako je saopštila, Stejt dipartment je prepoznao taj problem i sve više podržava projekte koji promovišu jednaku zastupljenost polova u STEM oblastima, kao što je, na primjer, ovaj projekat.

“Još jedan primjer, u koji je od prošle godine uključena i Crna Gora, je program razmjene koji finansira Stejt dipartment pod nazivom TechGirls čiji je cilj da okupi djevojke od 15 do 17 godina na jednomjesečnom STEM kampu u SAD sa vršnjakinjama iz Sjedinjenih Država i 130 drugih zemalja”, rekla je Šejfer.

Kako je dodala, učesnice potom sprovode projekte u STEM oblastima, po povratku sa razmjene.

Projektni koordinator u Proni Andrija Nikolić, podsjetio je da STEM počiva na principima kreativnosti, saradnje, komunikacije i kritičkog razmišljanja.

Kako je kazao, STEM pristup u obrazovanju ide korak dalje od katedre i povezuje znanje sa realnim svijetom, što je dobitna kombinacija.

Prema Nikolićevim riječima, projekat traje deset mjeseci od oktobra ove do avgusta sljedeće godine pa je današnji panel samo jedna u nizu aktivnosti.

“Žensko preduzetništvo u Crnoj Gori ima izuzetne potencijale, kreativne ideje i uspješne priče. Uvjeren sam da će kroz ovaj projekat najmanje bar još tri preduzetničke ideje biti realizovane,” zaključio je Nikolić.

