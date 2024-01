Zemlje Zapadnog Balkana da unaprijede ekonomsku saradnju sa EU

Podgorica, Brisel, (MINA-BUSINESS) – Zemlje Zapadnog Balkana moraju unaprijediti ekonomsku saradnju sa Evropskom unijom (EU), ocijenjeno je na sastanku ministra saobraćaja i pomorstva Filipa Radulovića i direktorice CEFTA Sekretarijata Danijele Gačević u Briselu.

Iz resornog Ministarstva je saopšteno da je frokus sastanka bio na unapređenju implementacije zelenih traka i jačanju povezanosti između transportnog sektora i CEFTA-e, posebno imajući u vidu problem čekanja kamiona na granicama.

“Čekanje kamiona na granicama je velika barijera koju moramo riješiti u narednom periodu. Statistika pokazuje da se godišnje na graničnim prelazima čeka više od 20 miliona sati, što zemlje Zapadnog Balkana košta oko 300 miliona EUR“, rekao je Radulović.

Gačević je kazala da je zahvaljujući zelenim trakama i CEFTA SEED sistemu za elektronsku razmjenu podataka, vrijeme čekanja u prošloj godini, u poređenju sa 2022, smanjeno za sedam minuta po kamionu u CEFTA-i.

“To predstavlja 20 godina manje čekanja imajući u vidu ukupan broj prelaza u cijeloj CEFTA-i tokom prošle godine. Ovo nam pokazuje da digitalizacija i transportna infrastruktura kriju dodatni potencijal, ne samo za rješavanje problema čekanja na prelazima, već i jačanje ekonomskih veza sa EU”, istakla je Gačević.

Radulović je saopštio da Crna Gora treba da teži da sa svim zemljama sa kojima se graniči ima zajednički granični prelaz, što će dodatno olakšati transport, a samim tim uštedjelo bi se vrijeme, ali i novac.

Na sastanku je bilo riječi i o pripremi za novi Akcioni plan za uspostavljanje zajedničkog regionalnog tržišta, koji je će biti usklađen sa Planom rasta Evropske komisije (EK).

