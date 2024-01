Zemlje Zapadnog Balkana da se infrastrukturno povezuju i sarađuju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Infrastrukturno povezivanje i ekonomska saradnja jedini su ispravan put za zemlje Zapadnog Balkana, poručio je premijer Milojko Spajić i dodao da je to pravac koji vodi ka Evropskoj uniji.

“Političke teme podjela moramo ostaviti po strani kako bi se posvetili razvoju. Ukoliko se budemo držali tog kursa, standard građana i članstvo će doći kao rezultat”, ocijenio je Spajić, koji učestvuje na Svjetskom ekonomskom fourmu u Davosu (WEF).

Iz Vladine Službe za odnose s javnošću saopšteno je da je Spajić na forumu imao oko 50 sastanaka sa državnicima, predstavnicima svjetski poznatih korporacija, univerziteta i think-tank organizacija.

On je zajedno sa liderima iz regiona i predstavnicima Evropske unije učestvovao i na panelu Diplomatski dijalozi o Zapadnom Balkanu gdje je predstavio perspektive Crne Gore u kontekstu dalje integracije.

Spajić je predstavio plan razvoja Crne Gore koji podrazumijeva jačanje saobraćajne mreže, razvoj privrede i jačanje standarda građana kroz niz reformskih procesa.

“Za napredak su nam potrebne hrabre odluke i odlučni pojedinci, spremni da proces integracije u Evropsku uniju dovedu kraja. Sa tim u Crnoj Gori više ne smije biti kompromisa”, poručio je Spajić.

Na panelu su pored premijera i lidera Zapadnog Balkana govorili i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i Zapadni Balkan Miroslav Lajčak, kao i ministri vanjskih poslova Norveške, Austrije, Slovenije i Ukrajine.

