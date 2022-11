Zemlje regiona spremne za snažni infrastrukturni razvoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zemlje Zapadnog Balkana posjeduju izuzetan potencijal za investicije u svim oblastima od zajedničkog interesa, a spremne su za snažni infrastrukturni razvoj kroz interkonektivnost, saopštila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić.

Ona je učestvovala danas u Beču, pod okriljem Bečkog ekonomskog foruma (VEF), na konferenciji posvećenoj dijalogu o budućnosti i perspektivama našeg regiona i Evrope.

Drakić je kazala da je Crna Gora jedna od zemalja osnivača Bečkog ekonomskog foruma (VEF), te da Privredna komora Crne Gore ima svoje mjesto u Upravnom odboru VEF.

“Ovakav format bavljenja najvažnijim ekonomskim pitanjima daje pogodnost da blagovremeno i na najbolji mogući način dobijamo dragocjene informacije za svoje zemlje i budemo u korak sa vremenom i ekonomskim izazovima koji ga prate. Ovo je i odlična prilika da sve države članice Bečkog ekonomskog foruma daju svoje viđenje dodatnog osnaživanja saradnje u ekonomskoj i biznis zajednici “, rekla je Drakić.

Drakić je dodala da se poslovne zajednice sve više oslanjaju na razgovore i zaključke ovakvih inicijativa, iskazujući očekivanje da je to jedan od puteva za prevazilaženje izazova i neizvjesnosti koje karakteriše današnji politički i ekonomski trenutak ne samo u regionu nego i u Evropi.

“Naš region svoju budućnost vidi unutar Evropske unije, što je ujedno i ključni cilj svake od zemalja Zapadnog Balkana. Podsjetiću da ove države posjeduju izuzetan potencijal za investicije u svim oblastima od zajedničkog interesa. One su spremne za snažni infrastrukturni razvoj kroz interkonektivnost, što je bio i ostao cilj najvažnijih inicijativa, uključujući i Berlinski process”, kazala je Drakić.

Izlaganje o okviru panela Šta je pravi put u okviru regionalne saradnje, Drakić je zaključila ocjenom da je ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu i povezivanje uopšte, i posebno u obnovljive izvore energije, pravi i ispravan put jačanja regionalne saradnje i pod okriljem Bečkog ekonomskog foruma.

Ona je kazala da očekuje da će se do narednog sastanka ovog Foruma ostvariti i konkretni kvalitativni pomaci.

Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore predstavljao je Đorđe Radulović, savjetnik premijera za vanjsku politiku koji je govorio na panelu posvecenom osiguranju regionalnog ekonomskog razvoja u aktuelnim izazovima. Učesnicima foruma se putem video poruke obratio i komesar za proširenje i susjedske politike EU, Oliver Varhelji.

