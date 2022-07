Zeleni koridori postaju stvarnost na prelazima između zemalja CEFTA-e i Evropske unije

Solun, (MINA-BUSINESS) – Zeleni koridori, na inicijativu CEFTA-e i Transportne zajednice, uspostavljeni su na prelazima između zemalja CEFTA-e i Evropske unije zahvaljujući SEED+, sistemu za elektronsku razmjenu podataka.

Iz CEFTA-e je saopšteno da je važna prekretnica Memorandum o razumijevanju o elektronskoj razmjeni podataka između carinskih uprava potpisan danas između Grčke i Sjeverne Makedonije na Solunskom forumu o povezivanju.

„Ova saradnja služi kao osnova za sav budući transport i trgovinu od članica CEFTA-e do Grčke i ujedno otvara mogućnosti za dalje širenje inicijative prema državama članicama EU“, navodi se u saopštenju.

SEED je imao ključnu ulogu u implementaciji CEFTA-TCT Zelenih koridora i carine će razmjenjivati podatke koristeći SEEED platformu.

SEED se, kako se precizira, primjenjuje od 2010. godine, kasnije je nadograđen na SEED+ i poboljšao je upravljanje graničnim prelazima na zapadnom Balkanu, poboljšao efikasnost i pojednostavio procedure.

Direktor CEFTA Sekretarijata, Emir Đikić, kazao je da u praksi, SEED i SEED+ obezbjeđuju sigurna sredstva za razmjenu podataka između nadležnih organa uključenih u carinjenje robe na prelazima, poboljšavajući analizu rizika i na taj način doprinoseći značajnom smanjenju vremena čekanja i troškova.

„Jedna od ključnih prednosti SEED rješenja je fleksibilnost i prilagodljivost prema potrebama carinskih uprava koje ga koriste”, rekao je Đikić.

Očekuje se da će inicijativa CEFTA-TCT Zeleni koridori biti proširena na Italiju početkom septembra, potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Albanije, Crne Gore i Italije, te da će je slijediti i druge zemlje članice EU.

Memorandum potpisan između Grčke i Sjeverne Makedonije u potpunosti uzima u obzir važnost carina i drugih poreza koji se primjenjuju u prometu robe, prepoznaje potrebu za prekograničnom saradnjom i uzima u obzir ciljeve Regionalnog akcionog plana zajedničkog tržišta.

Proširenje Zelenih koridora sa Grčkom znači da će i ostale zemlje CEFTA-e koristiti benefite pri izvozu u Grčku, s obzirom na to da su zemlje CEFTA-e uvezane kroz SEED.

Direktor Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, Matej Zakonjšek, kazao je da je prvi operativni Zeleni koridor/traka između EU i regionalnog partnera Zapadnog Balkana kruna dvogodišnjeg koordinisanog djelovanja brojnih učesnika u skladu sa obavezama preuzetim na samitu EU – Zapadni Balkan na Brdu pri Kranju.

„Uspostavljanjem Zelenih koridora prvo unutar cijele regije, a potom i na granicama sa EU, približavamo regiju Evropskoj uniji. Ova vrsta prelaza je odskočna daska ka još bolje uređenim granicama, smanjenju vremena čekanja za putnike i teret, te pristupu na jednom mjestu na svim našim granicama“, naveo je Zakonjšek.

Prema njegovim riječima, taj koncept se može i treba primijeniti na druge granične prelaze s EU i želio bi ohrabriti više država članica EU da se pridruže.

Uspostavljanje CEFTA-TCT zelenih koridora unutar Zapadnog Balkana tokom pandemije Covid-19 pokazalo se kao jedan od najuspješnijih primjera regionalne saradnje.

„Solunski forum povezivanja okupio je predstavnike zemalja CEFTA-e i susjednih država članica EU kako bi istražili načine za efikasnu implementaciju ekonomskog i investicionog plana EU i promovisanje CEFTA-TCT-EU inicijative za zelene koridore“, zaključuje se u saopštenju.

