Zečević: Put Jezerine – Lubnica razvojna šanse sjevera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Puštanjem u saobraćaj puta Jezerine – Lubnica stvoriće se nove šanse za bolji život decenijama zapostavljenog sjevera, dok će se stanocnicima Berana i Polimlja od danas pojednostaviti život i unaprijediti konekcije, saopštio je poslanik Pokreta Evropa sad (PES), Milan Zečević.

On je kazao da se, uprkos spinovima i populističkoj priči bivšeg premijera, vrlo dobro zna da je upravo nemar prethodne vlade bio uzrok odlaganja završetka te dionice.

„Nema više praznih obećanja. Ovo je samo početak realizacije mnogobrojnih projekata, zahvaljujući odgovornom i predanom radu resornog ministra Filipa Radulovića i podršci premijera Milojka Spajića“, rekao je Zečević.

On je dodao da vjeruje da će Specijalno državno tužilaštvo (SDT) detaljno ispitati i utvrditi ko je odgovoran za ogromne dodatne finansijske izdatke, koje na kraju plaćaju gradjani.

„Potpuno razumijem nestrpljenje mojih sugrađana koji su tako dugo bili odsječeni od ostalog dijela Crne Gore, ali sam danas siguran da imamo razloga da slavimo i vratimo međusobno povjerenje“, naveo je Zečević.

