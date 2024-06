Zečević: Primjena programa Evropa sad 2 ne dovodi do inflacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Primjena programa Evropa sad 2 neće dovesti do rasta cijena, što znači da neće biti ni inflacije, jer se uvećava neto, a ne bruto zarada, poručio je poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Milan Zečević.

Savjetnik predsjednika Crne Gore za ekonomiju i ekonomsku diplomatiju, Mladen Grgić, ocijenio je ranije da će najavljeno povećanje zarada dodatno stimulisati jačanje inflacije, što će, kako je naveo, obesmisliti rast plata, a ekonomiju učiniti skupom i slabo produktivnom.

Zečević je u reagovanju upitao Grgića šta bi se desilo da nije bilo programa Evropa sad 1 i kako bi građani sa minimalnom platom od 250 EUR mogli da prehrane svoje porodice.

“Dok je inflacija na globalnom nivou, izazvana pandemijom i ratom u Ukrajini, destabilizovala svjetsku ekonomiju i dovela do povećanja cijena hrane u cijeloj Evropi, da li bi imali alternativu”, upitao je Zečević.

On je kazao da primjenom programa Evropa sad 2, kao što je bio i slučaj sa programom Evropa sad 1, gospodine Grgiću, nema podiznja cijena pto, kako je naveo, znači da nema ni inflacije – jer se uvećava neto, a ne bruto zarada.

“Smatram da bi kao savjetnik predsjednika za ekonomska pitanja trebalo da znate da do inflacije dolazi upravo obrnutim procesom: neselektivnim podizanjem bruto zarada. Tako da je apsolutno jasno da su vaše analize na nivou politikanstva i jedan u nizu pokušaja da zbunite javnost”, naveo je Zečević.

Prema njegovim riječima, Program Evropa sad 2 se realizuje u punom kapacitetu i sa ciljem da se u novim ekonomskim uslovima zadrže mladi ljudi da ostanu i rade u Crnoj Gori, a ne da, kao dosad, idu u inostranstvo zbog boljih uslova za rad i većih zarada.

“Savjetniče predsjednika, ako mislite da je “spas” za našu državu da plate budu najniže u regionu, žrtvujte se i smanjite sebi plate da zaustavite inflaciju. Da ovog puta ne pominjemo toškove prekobrojnih delegacija, koje uz predsjednika obilaze sve meridijane bez nekog naročitog ekonomskog efekta”, dodaje se u reagovanju Zečevića.

