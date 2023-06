Završetak auto-puta primarni investicioni prioritet države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nastavak i završetak auto-puta je primarni investicioni prioritet države, ocijenio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović, i dodao da će građani punu valorizaciju njegovog potencijala i značaja osjetiti po izgradnji svih dionica.

On je razgovarao danas sa ambasadorom Kine u Crnoj Gori, Fanom Kunom, o mogućnostima produbljivanja ekonomske, političke i kulturne saradnje tradicionalno prijateljskih država.

Osvrćući se na dosadašnje zajedničke projekte, sa naglaskom na izgradnju prve dionice auto-puta u Crnoj Gori, Fan je naveo da za Vladu Kine taj projekat predstavlja simbol bezbjednosti, razvoja, povezanosti i prosperiteta, sa čime se saglasio i Damjanović, ističući da nastavak i završetak auto-puta smatra primarnim investicionim prioritetom države, iskazujući uvjerenje da će punu valorizaciju potencijala, iskorišćenosti i značaja auto-puta, građani Crne Gore osjetiti tek po okončanju ukupnog projekta, odnosno izgradnje svih dionica.

Fan je, kako je saopšteno iz Ministarstva, prenio zainteresovanost kredibilnih kineskih kompanija za poslovanje u Crnoj Gori, sa čijim je strateškim planovima za investiranje upoznata Ambasada i crnogorska strana, naročito u, kako je naglasio, „komplementarne projekte, koji uključuju saobraćajnu infrastrukturu, energetiku, ali i neke druge značajne oblasti”.

Damjanović je kazao da se iz budžeta Crne Gore teško mogu finansirati krucijalni infrastrukturni, energetski i saobraćajni projekti, izrazivši uvjerenje da u odgovornom društvu, politički ciljevi ne smiju imati primat nad ekonomskim, kao i da se ni u jednom vremenu, pa i ovim otežanim, ne smiju zanemariti raznovrsni aspekti saradnje među državama, pa tako i između Crne Gore i Kine.

Fan je podsjetio na, ranije iskazanu podršku Kine evropskom putu Crne Gore, uz zaključak da njeno potencijalno članstvo ne može imati negativne implikacije na paralelno jačanje partnerskih odnosa Kine i Crne Gore, već naprotiv – može biti dobra osnova za, kako je i Damjanović konstatovao „evropeizaciju bilateralnih odnosa“ dvije država, uz mogućnost zajedničkih projekata sve tri pomenute strane.

Sagovornici su se saglasili i da je vrijeme da se, nakon višegodišnje pauze, organizuje šesti sastanak Mješovite komisije za ekonomsku i trgovinsku saradnju dvije zemlje, što će, kako su ocijenili, pozitivno uticati na neophodno intenziviranje ekonomskih odnosa, naročito imajući u vidu veliko međusobno razumijevanje, ogromne razvojne potencijale i snažne kulturne veze koje datiraju još iz perioda bivše Jugoslavije.

Tokom pragmatičnog razgovora u prijateljskom tonu, zajednički je ocijenjeno i da su temelji koji se upravo postavljaju odlična baza za nadogradnju odnosa dvije države u budućem periodu.

Fan je zahvalio Damjanoviću na konstruktivnom i ohrabrujućem razgovoru, otvorenom pristupu, ali i, kako je kazao, istinskoj spremnosti da se doprinese produbljivanju saradnje dvije prijateljske države, naglasivši da veoma cijeni odgovoran odnos koji Damjanović ima, kako prema ekonomskim temama, tako i u sagledavanju šire slike o potrebi snažnije saradnje dvije države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS