Zatvara se programska linija za nabavku opreme velike vrijednosti za turizam

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma obavijestilo je potencijalne aplikante da se programska linija za nabavku opreme velike vrijednosti za turizam zatvara, usljed dostizanja limita opredijeljenih budžetskih sredstava.

“Nakon evaluacije zahtjeva i eventualnog oslobađanja finansijskih sredstava u okviru ove programske linije, bićemo u mogućnosti da nastavimo obradu podnešenih zahtjeva po redosljedu prispijeća prijava, a do utroška predviđenog iznosa podrške”, rekli su iz Ministarstva.

Svi korisnici i potencijalni aplikanti će o navedenom biti pravovremeno informisani.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS