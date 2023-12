Zaštita prava djece i porodica u fokusu rada Vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zaštita prava djece i porodica, kroz dosljednu implementaciju socijalnih, obrazovnih i zdravstvenih politika, ali i adekvatno alociranje finansijskih sredstava za ostvarivanje tih prava, biće u fokusu rada Vlade, poručio je ministar finansija, Novica Vuković.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, Vuković je, na sastanku sa šefom Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huanom Santanderom, kazao da će podrška tog Vladinog resora tom procesu biti nedvosmislena.

Budžetska izdvajanja za oblast socijalne zaštite, kako je Vuković istakao, procentualno su, pored zarada, na najvećem nivou, ali primjeri iz prakse pokazuju da ona često nijesu usmjerena onima kojima je podrška najpotrebnija niti je sam proces u dovoljnoj mjeri transparentan.

On je rekao da je zbog toga reforma sistema socijalne i dječje zaštite jedan od najizazovnijih, ali i društveno najodgovornijih zadataka kojim će se Vlada aktivno baviti već u narednim mjesecima.

Santander je istakao značaj programskog budžetiranja, kako bi se osiguralo adekvatno finansiranje zakona i nacionalnih politika, koje su razvijene na osnovu podataka o stanju prava djece u zemlji.

„UNICEF će nastaviti da pruža podršku Vladi, kako bi se osiguralo da se dovoljno sredstava iz državnog budžeta izdvaja za kvalitetne usluge obrazovanja, zdravstvene i dječje i socijalne zaštite djece i njihovih porodica“, navodi se u saopštenju.

Vlada Crne Gore je, kako je rekao Santander, najvažniji investitor u obrazovanje, zdravlje, dječju i socijalnu zaštitu.

„Budućnost djece Crne Gore zavisi primarno od toga kako Vlada odluči da investira sredstva iz državnog budžeta“, kazao je Santander.

Iz Ministarstva su naveli da je na sastanku dogovoreno da se formira međuresorski tim, koji će zajednički definisati prioritetne aktivnosti koje će se sprovoditi tokom naredne godine, a koje će predstavljati bazu za kreiranje budžeta linijskih ministarstava za implementaciju usvojenih mjera socijalne politike i zaštite prava djeteta za 2025.

