Zariću i Klikovcu po hiljadu EUR

Podgorica, (MINA- BUSINESS) – Kompanija MTEL nagradila je pobjednike šestog ciklusa nagradnog konkursa “Zajedno ka vrhu” Nikolu Zarića iz Bara i Žarka Klikovca iz Podgorice koji su osvojili po hiljadu EUR.

Iz te kompanije su kazali da je u toku sedmi ciklus nagradnog konkursa „Zajedno ka vrhu“ koji organizuju povodom 15 godina uspješnog rada u Crnoj Gori.

“Danas su u MTEL-u dodijeljene nagrade od po hiljadu EUR Nikoli Zariću iz Bara i Žarku Klikovcu iz Podgorice”, kazali su iz MTEL-a.

PR menadžerka MTEL-a Ana Martinović precizirala je da je publika ovog puta odabrala najmlađeg dobitnika u ovom nagradnom konkursu – desetogodišnjeg Nikolu Zarića i njegov rad „Jedrilica na moru“.

„Tu su i dobitnici nagrade po odluci žirija kompanije MTEL. Prvi put nagrađujemo divnu muzičku numeru “Zajedno ka vrhu” autora Žarka Klikovca, koju on izvodi sa Vesnom Raičević“, dodala je Martinović.

Direktor Sektora za marketing, prodaju i brigu o korisnicima u toj kompaniji Milivoje Cerović je posebno izrazio zadovoljstvo zbog uspješnih proteklih šest kola nagradnog konkursa, kroz koje je podijeljeno 12 novčanih nagrada, svaka vrijedna po hiljadu EUR.

„Imamo pravo zadovoljstvo da su sa nama Nikola Zarić, koji je napravio predivnu sliku temperom i kamenčićima, a naša publika to proglasila za najljepši rad u ovom kolu”, rekao je Cerović.

On je kazao da su ovog puta dobili i jednu potpuno novu formu među nagrađenima.

“Predivnu kompoziciju koju izvode Žarko Klikovac i Vesna Raičević. Kreativna Crna Gora nas zaista iznenađuje na najljepši mogući način“, dodao je Cerović.

Kako je saopšteno, s obzirom na to da je Nikola ne samo jedan od najmlađih učesnika konkursa do sada, već i najmlađi dobitnik, Cerović je s laureatom pozvao najmlađe da budu kreativni, šalju svoje radove i tako svi zajedno obilježe 15 godina MTEL-a.

Navodi se da svi zainteresovani svoja ostvarenja mogu poslati do 15. decembra, kada će MTEL nagraditi najbolji rad od svih do tada pristiglih.

„Pozivam sve da budu kreativni i slobodno pošalju svoje radove, a mi ćemo im na najbolji mogući način uzvratiti, kao i do sada, predivnim poklonima. Uskoro će i Nova godina pa je to lijepa prilika da najavimo i novogodišnje poklone kompanije MTEL“, zaključio je Cerović.

Nagrađeni Nikola Zarić, učenik Osnovne škole „Meksiko“ u Baru, kazao je da je slika nastala kada je bio pored mora.

“Koristio sam kamenje i tempere kako bih sve to napravio“, rekao je Zarić.

Drugi dobitnik, Žarko Klikovac, rekao je da je riječ o rijetkoj i izvanrednoj prilici za mlade ljude u Crnoj Gori da pokažu kreativnost i talenat.

On je rekao da je konkurs našao na društvenim mrežama i dodao da je tema bila veoma inspirativna.

“S obzirom na to da smo Vesna – koja je otpjevala kompoziciju, i ja muzički sastav „Žad“, ona je svojim glasom zaokružila ovo djelo. Pjesma ne bi bila ista bez nje” , kazao je Klikovac.

Kako je dodao, ovo je veliki “vjetar u krila” za dalje autorsko stvaralaštvo.

“Već imamo nekoliko pjesama koje želimo da ugledaju svjetlost dana“, naveo je Klikovac, te čestitao MTEL-u 15 godina postojanja uz želje za dalji uspjeh u radu.

Nagrade su ovog puta uručivali direktor Sektora za marketing, prodaju i brigu o korisnicima Milivoje Cerović i šefica Službe marketinga i PR-a Bojana Vešović.

