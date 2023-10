Zaposlenima u Pošti veće plate, prekidaju štrajk

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Štrajkački odbor Pošte Crne Gore prihvatio je ponudu uprave o povećanju zarada u iznosu od 100 do 130 EUR i od sjutra prekida štrajk, kazao je predsjednik štrajkačkog odbora Jugoslav Marković.

On je Vijestima rekao da je uprava ponudila povećanje zarada kroz izmjene koeficijenata i obračunske jedinice, pa će ovom metodom zarada za većinu radnika biti povećana za 100 do 130 EUR, zavisno od radnog staža.

Kako je dodao Marković, dio sporazume je i da se plate dnevnice za period štrajka, kao i da učesnici štrajka ne snose bilo kakve odgovornosti.

“Ostavili smo mogućnost i da u martu naredne godine, nakon završetka finansijskog izvještaja za ovu godinu, ponovo razgovaramo o mogućnostima dodatnog povećanja zarada”, kazao je Marković.

On je kazao da su posebno zadovolnji što su koleginicama čistačicama i higijeničarkama značajno popravili način obračuna zarada jer su sada, kako je naveo, bile nepravedno izuzete.

Marković je rekao i da se sindikat sa radnicima dogovorio da od sjutra povećaju radne aktivnosti kako bi se nagomilani posao zbog štrajka što prije raščistio.

“Sve ćemo ubrzati i neće biti kašnjenja u dijeljenju dječjih dodataka i socijalnih naknada. Ona će imati priorite i biće isplaćena kada je i planirano 15. oktobra”, kazao je Marković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS