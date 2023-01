Zaposleni Telekoma tražili prijem kod Abazovića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radnici Crnogorskog Telekoma protestovali su danas tražeći prijem kod premijera Dritana Abazovića.

Radnici su protest počeli ispred upravne zgrade kompanije, da bi se nešto kasnije šetnjom uputili do zgrade Vlade.

Povod za protest je, kako su naveli iz sindikata Telekoma, namjera menadžmenta kompanije da poništi stečena prava zaposlenih i Kolektivni ugovor, kao i da ukine socijalni dijalog i marginalizuje ulogu Sindikata, prenosi Pobjeda.

„Opravdani i argumentovani zahtjevi štrajkača ni nakon više od dva mjeseca ne dopiru do poslodavca koji, otvoreno i na najgrublji način, krši osnovna prava zaposlenih garantovana Kolektivnim ugovorom, zakonima o radu i o štrajku, Ustavom Crne Gore i konvencijama MOR-a“, naveli su iz sindikata.

Delegacija Telekoma, u okviru koje i predsjednik Unije slobodnih sindikata, Srđa Keković pristupila je Vladinim prostorijama gdje su dobili informaciju da nema mogućnosti za prijem kod Abazovića, jer on danas nema vremena.

Predsjednik Sindikata, Željko Burić, najavio je da će idući protest organizovati na ovom mjestu i da će to činiti sve dok ih premijer ne primi.

