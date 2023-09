Zanatlijama dodijeljeno još 12 hiljada EUR za započinjanje ili unapređenje biznisa

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar je drugi put u ovoj godini podržala lokalna privredna društva i preduzeća koja obavljaju zanatsku djelatnost, kroz dodjelu bespovratnih budžetskih sredstava u iznosu od 12 hiljada EUR za započinjanje novog ili unapređenje postojećeg biznisa.

U skladu sa usvojenom odlukom o odobravanju sredstava, grantove za realizaciju biznis planova za razvoj zanatske djelatnosti dobili su Rajko Čurović za proizvodnju jedinstvenih suvenira od maslinovog drveta i epoksi smole, Marija Vukčević sa planom Zdravljem do dodira ljepote i Sead Kovačević za adaptaciju enterijera u postojećoj zanatskoj djelatnosti.

Grantove su dobili i Nemanja Jović za potrebe opremanja frizerskog salona Rock n hair, Amra Saljević sa planom unapređenja poslovanja u frizerskoj djelatnosti, Zorka Čelebić za biznis plan Krojački salon Zorica – budi u trendu i Almira Međedović i preduzeće Monte-Tivar za unapređenje poslovanja.

“Sredstva su dodijeljena shodno Programu za podršku razvoju zanatstva na teritoriji barske opštine, koje lokalna uprava realizuje od 2021. godine sa ciljem aktivacije i promocije zanatlija, u kontektu omogućavanja nabavke opreme i alata namijenjih za obavljanje zanatske djelatnosti, pohađanja seminara i edukacija, te predstavljanja na sajmovima”, navodi se u saopštenju.

Realizujući ovaj vid podrške, Opština Bar je, kako su precizirali, dodijelila bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 38 hiljada EUR, podržavajući na taj način poslovanje 20 barskih zanatlija.

“To potvrđuje nastojanja barske lokalne samouprave da doprinese razvoju poslovnog ambijenta i unapređenju turističke i ekonomske ponude grada kroz povećanje broja zanatlija, u prvom redu onih koji se bave tradicionalnim zanatima, te u konačnom otvaranju novih radnih mjesta”, zaključuje se u saopštenju.

