Zakon otvara prostor za potencijalne koruptivne dilove

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zakon o obnovljivim izvorima imaće dugoročno jedan od najštetnijih uticaja ne samo na džepove potrošača, već i na životni prostor države, ocijenjeno je iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Iz te nevladine organizacije su dodali da će to otvoriti prostor za potencijalne koruptivne dilove i preprodaje projekata, jer se premije garantuju godinama.

„Ako država proklamuje energetski razvoj, on treba da bude isključivo na tržišnim principima, a ne uz garantovane subvencije proizvođačima na teret potrošača“, smatraju u ASP-u.

Oni su kazali da se poslanici na vlasti, niti opozicije na zasjedanju o ovoj temi nijesu mnogo „potresali“ pitanjima uticaja na potrošače i životni prostor, već ih je više „potresalo“ i više su rasprave posvetili tome da li je aktuelni premijer Milojko Spajić u Sen Tropeu pio šampanjac od par stotina ili par hiljada EUR, dok je za to vrijeme “proguran” tako štetan zakon.

„Nažalost, vrijeme u ovoj zemlji je odavno pokazalo da ceh štetnih zakonskih politika uvijek pada na građane, a ne političare niti vlasti, niti opozicije, budući da godinama dominiraju interesi tajkuna i krupnog kapitala koji se “prelivaju” u zakonske norme, a koje god da partije tvore vlade“, rekli su iz ASP-a.

Oni su naveli da je podgorička kompanija Unipan Green, koja je iz grupe povezanih firmi porodice Veselina Pejovića, dobila urbanističko tehničke uslove da gradi solarnu elektranu od 100 MW, što je investicija vrijedna desetine miliona EUR.

Ta NVO je saopštila da kompanija može da gradi solarnu elektranu na dijelu lokacije nekadašnjeg privrednog giganta Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP), čiju je imovinu Pejović kupio kroz postupak stečaja, koji je bio obilježen brojnim kontroverzama.

„Firma Unipan Green osnovana je na jesen 2022. godine. Veselin Pejović je prilikom prve registracije bio izvršni direktor, a osnivač Stevan Pejović. U avgustu prošle godine, pola godine nakon što je ondašnja tehničko-manjinska vlada dala UTU ovoj firmi, a potpisao ih je tadašnji generalni sekretar Boris Marić, vlasništvo je prebačeno na povezanu kompaniju Uniprom, ali samo mjesec kasnije je opet vraćeno na Stevana Pejovića“, precizira se u saopštenju.

Iz ASP-a su naveli da zemljište za solare, nekada u vlasništvu moćnog podgoričkog privrednog giganta, koji je zapošljavao hiljade radnika i bio nosilac domaćeg privrednog razvoja, sada se, shodno javnom registru, vodi na Pejovićevu povezanu firmu Uniprom Progres, čija je djelatnost iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima, a njen osnivač je nikšićki Uniprom.

„Upravo je Uniprom prije tačno deceniju kroz stečaj za 28 miliona kupio imovinu KAP-a, ali je dobio pravo da organizuje proizvodnju aluminijuma i odloženo plaćanje cijene, pa mu je proizvodnja i prodaja aluminijuma tada praktično pomogla da isplati kompletnu kupoprodajnu cijenu. Stečaj je trajao godinama, a nakon okončanja je Pejović postao vlasnik ogromnog zemljišta i nekretnina, za koje su crnogorski univerzitetski profesori analizama procjenjivali da je u času pokretanja stečaja vrijedilo 100 miliona EUR“, rekli su iz ASP-a.

U toj NVO su naveli da su stečajne godine rada KAP-a obilježene kontroverzama o cijeni struje koju je dobijao za proizvodnju, o emisionim kreditima sa Elektroprivredom (EPCG) i prebijanjem usluga na taj način, ali i dobijanjem povlašćenih kredita od Investiciono razvojnog fonda za modernizaciju fabrike.

„Biznis Veselina Pejovića posljednjih godina pod sjenkom je nekoliko presuda iz Izraela, kojima se traži da isplati milionske iznose zbog spornih poslovnih šema sa izraelskim partnerom, a kojima su oštećeni pojedini međunarodni investitori i povjerioci“, dodaje se u saopštenju.

Osnivanje firme Unipan Green, koja će proizvoditi električnu energiju iz solara, poklapa se sa, kako je precizirano, periodom od svega par mjeseci nakon što je tadašnja manjinska vlada Dritana Abazovića, dok je još imala podršku Demokratske partije socijalista (DPS), usvojila izmjene Zakona o uređenju prostora i predvidjela da vlada može odobravati gradnju objekata električne energije iz sunca i obnovljivih izvora, a zatim ondašnja resorna ministarka donijela pravno problematičan pravilnik za izdavanje UTU, poslije čega je uslijedio „stampedo“ zahtjeva za gradnju energetskih objekata.

„Aktuelna vladajuća većina usvojila je prije par dana kontroverzni Zakon o obnovljivim izvorima energije, koji zadržava subvencije na teret osiromašenih crnogorskih potrošača, pa porodična firma Veselina Pejovića ne mora da brine za svoj biznis sa strujom, jer je ono što je počela Abazovićeva vlada, dok je bila u ljubavi sa DPS, potom nastavila u svom tehničkom mandatu, sada finiširala Vlada Milojka Spajića“, saopštili su iz ASP-a.

Građani su, kako se dodaje, zapamtili i posjetu Kombinatu aluminijuma u aprilu ove godine Saše Mujovića, koji je na čelu Ministarstva energetike, i njegovu „egzaltiranost“ poslovnom imperijom Veselina Pejovića, kada je izjavio da je „KAP moderna fabrika sa menadžmentom koji ima jasnu viziju razvoja“ i tada se kao ministar javno založio da država pomogne KAP.

ASP je prije par dana objavila da i suprug sudije Seke Piletić, advokat Đorđije Piletić, ima polovinu vlasništva u firmi, koja je dobila građevinsku dozvolu da na Čevu gradi solare od 150 MW, što je tek jedna u nizu firmi, koje ulaze u ovaj biznis.

„Odavno se zna da su u tom poslu već duže i sin i prijatelji nekadašnjeg dugogodišnjeg crnogorskog predsjednika i premijera Mila Đukanovića“, zaključuje se u saopštenju.

