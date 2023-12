Zajedno oblikuju budućnost kroz prekograničnu saradnju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prekogranična saradnja između Hrvatske, Bosne i Hercegovine (BiH) i Crne Gore, uz podršku Evropske unije (EU), predstavlja temelj održivog razvoja i evropske integracije tog područja, ocijenjeno je na konferenciji u Podgorici.

Na konferenciji Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – BiH – Crna Gora 2014-2020, pod nazivom Zajedno oblikujemo budućnost, su uz učešće predstavnika tri države predstavljeni rezultati ostvareni tokom programskog okvira IPA II, koji je obuhvatio finansijski period od 2014. do 2020. godine.

Otvarajući konferenciju, državni sekretar u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU Hrvatske, Domagoj Mikulić, čestitao je svim korisnicima na postignutim rezultatima i naglasio da su sprovedeni projekti pomogli u poboljšanju infrastrukture, povećanju ekonomske aktivnosti i otvaranju novih radnih mjesta u prekograničnom području.

„Zajednički napori u sprovođenju programa značajno su doprinijeli podizanju kvaliteta života u ovom prekograničnom području, odgovarajući na lokalne potrebe i izazove. Interreg programi objedinjuju jednu od temeljnih vrijednosti EU, a to je saradnja između ljudi, regija i zemalja. Naše učešće u Interreg programima je izuzetno važno i za regionalni razvoj, ali i za uspostavljanje dobrosusjedskih odnosa“, naglasio je Mikulić.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva evropskih poslova, ispred nacionalnog tijela BiH, Direkcije za evropske integracije, obratila se direktorica Elvira Habota, koja je istakla da je svrha programa teritorijalne saradnje da, između ostalog, pomognu u savladavanju izazova koje države ne mogu riješiti same.

„Bez podrške ovog trilateralnog programa ne bismo, na primjer, imali dostupnije zdravstvene usluge u ruralnim područjima, telemedicinsku opremu u gradovima, ojačane kapacitete za borbu protiv prirodnih nepogoda, obnovljene turističke rute i digitalizovanu kulturnu baštinu. Koheziona politika EU i njeni instrumenti poput ovog programa pokazuju nam koliko je važno sve ono što nerijetko nije na vrhu prioriteta, a što momentalno popravlja život onima koje često zovemo ‘običnim’ ljudima“, naglasila je Habota.

Državni sekretar u Ministarstvu evropskih poslova, Bojan Božović, rekao je da je današnja konferencija svojevrsna kruna veoma uspješne saradnje između tri države, podsjetivši da ukupna podrška opredijeljena od EU za realizovanih 59 projekata iznosi preko 57,2 miliona EUR.

„Prekogranična saradnja je jedan od temelja evropske integracije, jer građani kroz partnerstvo institucija i razmjenu iskustava sa susjedima mogu osjetiti konkretne benefite članstva u EU. Ubijeđen sam da ćemo i u narednom sedmogodišnjem periodu opravdati povjerenje EU, koja je udvostručila sredstva za novi program, i dobiti izvrsne projekte koji će doprinijeti boljem kvalitetu života i još snažnijoj saradnji između tri države”, istakao je Božović.

Ispred Delegacije EU u Crnoj Gori prisutne je pozdravila zamjenica šefa Sektora za saradnju, Liselote Isakson, koja je istakla da je Unija ponosna što je podržala ove projekte, jer su poboljšali živote ljudi koji žive u područjima obuhvaćenim programom.

„Prekogranična saradnja je okosnica ujedinjene Evrope i moćno sredstvo za izgradnju prosperiteta širom kontinenta. Gledajući u budućnost, EU i ove tri države su nedavno potpisale i novi sporazum, koji na raspolaganje stavlja čak 107 miliona EUR za dalju, još snažniju podršku u narednih nekoliko godina“, kazala je Isakson.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati saradnje između institucija i organizacija iz Hrvatske, BiH i Crne Gore i premijerno prikazani kratki filmovi o dijelu sprovedenih projekata.

Korisnici projekata podijelili su svoja iskustva u realizaciji projekata kroz četiri panel diskusije podijeljene po programskim prioritetima – javno zdravstvo i socijalna zaštita, prevencija rizika od nepogoda i energetska efikasnost, turizam i kultura i jačanje konkurentnosti.

Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – BiH – Crna Gora 2014-2020 je trilateralni program koji sufinansira EU pomoću Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA II).

Cilj Programa je jačanje društvenog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja Hrvatske, Bih i Crne Gore.

Saradnja između tri države nastavlja se kroz novi Interreg VI-A IPA program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027, koji se realizuje u sklopu programskog okvira IPA III.

