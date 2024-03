Zajedničko regionalno tržište za bližu integraciju u EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi Plan rasta za Zapadni Balkan pruža vezu između rada CEFTA-e u okviru Zajedničkog regionalnog tržišta i pristupa jedinstvenom tržištu EU, ocijenila je vršiteljka dužnosti direktora CEFTA-e, Danijela Gačević.

“Najopipljiviji primjer ove veze je proširenje Zelenih traka na granične prelaze sa susjednim tržištima EU i drugi carinski sporazumi o saradnji koji će učiniti ove prelaze efikasnijim”, rekla je Gačević na regionalnom samitu Rast i konvergencija za Zapadni Balkan, održan u četvrtak u Tirani.

Sami je okupio lidere ekonomija Zapadnog Balkana, kao i druge organizacije i ključne aktere u procesima pristupanja EU s ciljem da se naprave konkretni individualni i zajednički koraci ka ispunjavanju dva glavna stuba novog Plana rasta za Zapadni Balkan.

Sastanak u Tirani uslijedio je nakon sastanka Zapadni Balkan i EU u Skoplju, kao i Investicionog samita Zapadnog Balkana od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Londonu i predstavlja poruku da je region dostigao novi nivo zrelosti i stabilnosti.

“Implementacija aktuelnog Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište i razvoj novog su ključni za stvaranje novih trgovinskih mogućnosti, privlačenje investicija i poboljšanje saradnje u CEFTA-i i sa EU”, rekla je Gačević.

CEFTA radi na više od 20 inicijativa za koje se očekuje da će donijeti konkretne koristi za poslovne subjekte i ljude u regionu. Lideri Zapadnog Balkana i Evropske unije zajedno će izabrati koje od njih će biti proširene na naš odnos sa EU.

Pored Zelenih traka, aktivnosti CEFTA-e će biti ključne u takozvane ACAA sporazumima, koji omogućavaju bezvizno putovanje za industrijske proizvode, olakšavanje elektronske trgovine, kao i uklanjanje geoblokiranja.

Nedavno usvojeni Novi plan rasta Evropske komisije za Zapadni Balkan prepoznaje CEFTA-u kao centralni mehanizam upravljanja Zajedničkim regionalnim tržištem. Od četiri stuba Plana rasta, CEFTA će se fokusirati na dva koja se odnose na poboljšanje ekonomske integracije unutar Zapadnog Balkana i sa EU.

“Ovi strateški ciljevi pozicioniraju CEFTA-u tako da igra ključnu ulogu u povezivanju regiona sa Jedinstvenim tržištem EU, dajući prioritet slobodnom kretanju robe, usluga i radnika, pristupu Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA) i Digitalnom jedinstvenom tržištu”, zaključuje se u saopštenju.

