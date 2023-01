Zajedničkim radom do unapređenja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje

Podgorica, Berlin, (MINA-BUSINESS) – Zajedničkim radom i saradnjom može doći do unapređenja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje i zdrave i bezbjedne hrane za sve, poručeno je sa konferencije ministara poljoprivrede u Berlinu.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, je na ministarskoj konferenciji u okviru Globalnog foruma o hrani i poljoprivredi saopštio da globalne krize zahtijevaju globalni odgovor i akciju.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva, istakao spremnost i opredeljenje crnogorske Vlade da se zajednički ublaže posljedice klimatskih promjena i iscrpljivanje prirodnih resursa, kao i da se paralelno radi na kreiranju održivih sistema koji će osigurati bezbjednu i zdravu hranu za sve.

„Danas smo svi svjedoci činjenice da klimatske promjene i prirodni resursi ne poznaju granice, pogotovo nakon perioda pandemije gdje je potreban “zeleni” oporavak cjelokupnog regiona”, rekao je Joković.

Prema njegovim riječima, zelena agenda je primjer najboljeg alata koji predviđa zajedničko djelovanje u cilju da se ekološki i klimatski izazovi pretvore u šanse i mogućnosti.

“Preuzeli smo niz aktivnosti koje se odnose na očuvanje zemljišta, uvećanje proizvodnje organske hrane i ispunjavanje strategije “od njive do trpeze“, što će biti fokus našeg rada i u narednom periodu. Crna Gora je u potpunosti opredijeljena evropskom putu i pridruživanju Evropskoj uniji (EU) i u tom pravcu ćemo nastaviti da razvijamo i sektor poljoprivrede“, poručio je Joković.

Iz Ministarstva je saopšteno da je na ovogodišnjoj konferenciji preko 70 ministara i ministarki poljoprivrede iz cijelog svijeta razgovaralo o tome kako poboljšati saradnju i zajednički stvoriti održive globalne sisteme za snabdijevanje hranom.

„Ministri su usvojili zvanični izvještaj za zajednički odgovor na globalne krize, naglašavajući važnost preduzimanja odgovarajućih i brzih aktivnosti za suočavanje sa aktuelnom krizom hrane, sa ciljem postizanja održivih sistema snbdijevanja hranom“, navodi se u saopštenju.

Joković je, u okviru Globalnog foruma, održao niz bilateralnih sastanaka i paralelnih sesija sa fokusom na unapređenje saradnje Crne Gore u poljoprivrednom sektoru.

Obavljeni su razgovori sa partnerima iz različitih zemalja, gdje su razmijenjena iskustva u cilju poboljšanja proizvodnje i trgovine poljoprivrednih proizvoda.

Tokom sastanka Stalne radne grupe za regionalni i ruralni razvoj u jugoistočnoj Evropi (SWG), Joković je istakao značaj potpisivanja Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje partnerstva Zapadnog Balkana u oblasti očuvanja zemljišta, koji je potpisan u Budvi u novembru prošle godine u cilju zajedničkog unapređenja agende integracija u EU u oblasti poljoprivrede.

Delegacija Crne Gore je tokom radne posjete posjetila i međunarodni sajam Zelena nedelja, koji se održava 87. put, a na kome je učestvovalo više od hiljadu izlagača iz preko 60 zemalja svijeta.

