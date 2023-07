Zajednički pokrenuli istorijske infrastrukturne projekte

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Albanija su u prethodne dvije godine zajednički pokrenule istorijske infrastrukturne projekte, kao što su izgradnja mosta na Bojani koji će bolje povezati dvije države, kao i projekat plovnosti rijekom Bojanom.

Premijer Dritan Abazović primio je u oproštajnu posjetu ambasadora Albanije, Ridija Kurtezija, kojem je zahvalio na odličnoj saradnji u prethodnom periodu.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, dodao da su odnosi između dvije države tokom mandata Kurtezija unaprijeđeni do istorijskog maksimuma.

Izraženo je obostrano zadovoljstvo povodom nedavno održane zajedničke sjednice dvije Vlade i naglašeno da saradnja treba da se nastavi istim intenzitetom.

