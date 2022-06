Zainteresovati investitore za planirane kapitalne projekte

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada i Ministarstvo kapitalnih investicija žele da stvore preduslove i ambijent kako bi zainteresovali strane investitore za kapitalne projekte koji se planiraju u narednom periodu, saopštio je resorni ministar, Ervin Ibrahimović.

On je na sastanku sa ambasadorkom Velike Britanije u Crnoj Gori, Karen Maddocks, kazao da je Ministarstvo započelo intezivnu komunikaciju sa međunarodnim finansijskim institucijama, budući da se radi o kapitalnim projektima velike vrijednosti.

“Tu prije svega mislim na nastavak realizacije narednih dionica auto-puta Bar – Boljare, dalju modernizaciju nacionalne željezničke infrastrukture, valorizaciju potencijala Luke Bar, ali i rekonstrukciju i unapređenje crnogorskih vazdušnih luka”, naglasio je Ibrahimović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva, rekao da je Ujedinjeno Kraljevstvo pouzdan partner i prijatelj Crne Gore, kao i da u ovim geopolitički nepredvidivom i izazovnom trenutku podrška znači još više.

Ibrahimović je saopštio da vjeruje da, bez obzira na dobru bilateralnu saradnju, uvijek ima prostora da se odnosi razvijaju na svim poljima.

On je upoznao Maddocks sa aktivnostima i prioritetima nove Vlade, ali i brojnim projektima iz oblasti saobraćaja, pomorstva i energetike.

Maddocks je reka da je raduju najave i planovi Vlade i Ministarstva, kao i mogućnost da britanska Ambasada i administracija može da pruži znanje i pristup finansijskom kapitalu u oblastima koji su prioritet za Crnu Goru, a posebno u oblastima infrastrukturnih projekata i zelene energije.

Ona je istakla da je važno da Vlada i resorna ministarstva snažno promovišu konkretne projekte koje žele da realizuju kako bi britanski, ali i drugi strani investitori, prepoznali mogućnost investiranja svog kapitala i uzeli učešće u investicionom ciklusu koji slijedi.

Ibrahimović i Maddocks su se na kraju razgovora osvrnuli na ogromne potencijale, sa posebnim akcentom na sjevernu regiju, ali i neophodnosti valorizacije prirodnih bogatstava kroz veći broj kapitalnih projekata, stvarajući balans između privrednog razvoja i zaštite životne sredine.

