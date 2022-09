Zainteresovani za ulaganja u infrastrukturu i turizam

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Doğuş Holding, jedna od najvećih kompanija u Turskoj, zainteresovana je za ulaganja naročito u putnu i energetsku infrastrukturu, turizam i ugostiteljstvo u Crnoj Gori, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Resorni ministar Ervin Ibrahimović održao je sastanak sa predstavnikom Doğuş Holdinga, Hasanom Aratom, koji je predstavio projekte i ulaganja te kompanije i naglasio zainteresovanost za investiranje naročito u putnu i energetsku infrastrukturu, kao i u turizam i ugostiteljstvo u Crnoj Gori.

Doğuş Holding je jedna od najvećih kompanija u Turskoj, čiji portfolio obuhvata više sektora, sa preko 300 kompanija i 19 hiljada zaposlenih.

Ibrahimović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, predstavio ključne infrastrukturne projekte u oblasti saobraćaja i energetike koji se sprovode u Crnoj Gori i naglasio značaj turističkih potencijala na sjeveru Crne Gore, kao i u našoj najjužnijoj opštini Ulcinj.

Ibrahimović je pozvao Arata da zajedno sa svojim partnerima obiđu Crnu Goru i uvjere se u potencijale koje ova zemlja pruža, naročito u onim manje razvijenim opštinama na sjeveru Crne Gore i na licu mjesta se upoznaju sa postojećim i planiranim projektima.

