Zainteresovani za bližu saradnju sa Japanom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Postoji prostor za bližu saradnju u oblasti ekonomije, turizma, infrastrukture i digitalizacije Crne Gore i Japana, imajući u vidu dosadašnje značajne investicione aktivnosti te zemlje na Zapadnom Balkanu, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On se sastao sa ministrom spoljnih poslova Japana Jošimasom Hajašijem, na marginama Konferencije o rekonstrukciji Ukrajine u Londonu.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, tokom razgovora pohvalio Inicijativu za Zapadni Balkan, koju je pokrenuo Japan u cilju veće investicione prisutnosti u regionu.

Uvažavajući potrebu za sadržajnijom saradnjom dvije zemlje, Abazović je ukazao da bi u predstojećem periodu trebalo aktivnije raditi na otvaranju diplomatskih predstavništava, kako bi se u bližoj komunikaciji odredile sve oblasti od zajedničkog interesa.

U tom smislu, Abazović je pohvalio imenovanje specijalnog ambasadora Japana za Zapadni Balkan, što je jasan indikator sve veće zainteresovanosti Tokija za region, pogotovo u svijetlu krupnih geopolitičkih promjena kojim svjedočimo.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS