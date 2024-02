Zainteresovani da se prijave za članstvo u odborima direktora pomorskih kompanija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo pomorstva i saobraćaja pozvalo je zainteresovane za članstvo u odborima direktora u četiri kompanije iz pomorskog sektora da se do 18. februara prijave na javni poziv.

Iz Ministarstva su saopštili da će novi odbori direktora biti imenovani u kompanijama Luka Bar, Marina Bar, Barska i Crnogorska plovidba.

„U susret predstojećim skupštinama akcionara u preduzećima iz sektora pomorstva, Ministarstvo u ime državnog kapitala poziva sve kandidate koji su zainteresovani za članstvo u odborima direktora, da pošalju svoj CV na e-mail adresu [email protected]“, naveli su iz tog Vladinog resora.

Javni poziv će, kako su dodali, biti otvoren do 18. februara, nakon čega će biti izabrana po dva najbolja kandidata za svaku pomorsku kompaniju.

„Pozivamo sve zainteresovane, koji svojim stručnim kvalifikacijama, dosadašnjim radnim iskustvom i referencama mogu odgovoriti izazovima da se prijave za poziciju člana odbora direktora u jednoj od pomorskih kompanija“, rekli su iz Ministarstva.

Oni su dodali da očekuju da je kandidat spreman da interes kompanije u svakom momentu mandata stavi ispred ličnog, političkog ili bilo kojeg drugog.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS