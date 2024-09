Zaduženja idu za svaku potrošnju osim investicione

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Gotovo svaki cent brutalnih, učestalih zaduženja ide na svaku drugu potrošnju sem investicionu, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Mihajlo Anđušić.

On je kazao da je sada već kristalno jasan razlog zašto se ne može krenuti u realizaciju bilo koje ozbiljnije investicije.

„Premijer Milojko Spajić nam je, nikad direktnije, za septembar obećao ašov na drugoj dionici auto-puta“, rekao je Anđušić na profilu na mreži X.

Danas smo, kako je dodao, umjesto toga, dobili najavu idejnog projekta obilaznice oko Podgorice.

„Ne postoji bolji dokaz pogubnosti politike trenutne Vlade od ovako tužnog i smiješnog odlaganja obećanih investicija godinama unazad“, ocijenio je Anđušić.

