Zabrinutost za potražnju spustila cijene nafte prema 82 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u srijedu na međunarodnim tržištima prema 82 USD pod pritiskom strahovanja da će agresivnije podizanje kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) negativno uticati na potražnju.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila niža 91 cent i iznosila je 82,38 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,11 USD nižoj cijeni od 76,47 USD, prenosi Hrportfolio.

Tržišta je uznemirio predsjednik američke centralne banke Jerome Powell, koji je u Kongresu izjavio da će zbog snažnih ekonomskih podataka Fed vjerovatno morati da poveća kamatne stope više nego što se očekivalo.

“Izjave Powella da će kamatne stope kroz duže vrijeme biti više prepala su tržišta i cijene rizične imovine, uključujući robe, oštro su pale preko noći”, rekla je Tina Teng iz CMC Marketsa.

Powellov istup je podstakao dolar, koji je dostigao najviši nivo prema korpi valuta u tri mjeseca i takođe je zakočio cijene nafte budući da implicira slabiju potražnju kupaca s drugim valutama.

Broj zaposlenih u američkom privatnom sektoru porastao je u februaru više nego što se očekivalo, signalizirajući kontinuiranu snagu tržišta rada.

Značajniji pad cijena zakočile su prognoze o smanjenom snabdijevanju od nezavisnih proizvođača i o kontinuiranom oporavku potražnje u Aziji.

“Očekujemo nastavak oporavka potražnje u civilnom zrakoplovstvu u Kini i u susjednim zemljama, stabilizaciju industrijske aktivnosti i sporiji rast snabdijevanja iz zemalja izvan OPEC+ koji će dovesti do deficita na tržištu nafte prema kraju godine”, napisali su analitičari Barclaysa.

Pažnja trgovaca sada se okreće službenim podacima o zalihama u SAD-u, nakon što su objavljeni podaci Američkog instituta za naftu (API) pokazali da su u prošloj sedmici zalihe sirove nafte pale prvi put u deset sedmica za 3,8 miliona barela.

Analitičari su prognozirali da će izvještaji pokazati skroman rast.

Ipak, zalihe benzina porasle su 1,8 miliona barela, a derivata poput lož ulja oko 1,9 miliona barela.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) objavila je u odvojenom izvještaju da je u utorak cijena barela korpe nafte njenih članica pala 22 centa, na 84,37 USD.

