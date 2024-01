Zabrinutost za Kinu spustila cijene nafte ispod 82 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u utorak na međunarodnim tržištima ispod 82 USD, jer trgovci strahuju od produbljivanja krize u kineskom sektoru nekretnina i posustajanja potražnje za naftom u najvećem svjetskom potrošaču.

Na londonskom tržištu cijena barela s rokom isporuke u martu bila je niža 52 centa i iznosila je 81,88 USD. Aktivnije se u Londonu trgovalo barelima s rokom isporuke u aprilu, po 50 centi nižoj cijeni, od 81,33 USD, prenosi Hrportfolio.

Na američkom tržištu, barel je pojeftinio 29 centi na 76,49 USD.

Na početku sedmice tržišta je poljuljala odluka suda u Hongkongu o likvidaciji prezaduženog kineskog nekretninskog diva Evergrandea.

“Ni nakon ponovljenih naloga, kompanija nije dostavila plan o restrukturiranju dugova”, obrazložila je sutkinja Linda Chan.

Sektor nekretnina koči kineski ekonomski rast, s obzirom na 25 odsto udjela u bruto domaćem proizvodu (BDP), pa ulagači strahuju za potražnju za energentima.

„Očekivane posljedice mogućeg kolapsa u kineskom sektoru nekretnina poništavaju sve državne podsticaje i pokrenuće vrlo negativne globalne šokove”, rekao je analitičar PVM-a John Evans.

Značajniji pad cijena zakočila je eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Sjedinjene Američke Države (SAD) su najavile da će učiniti “sve što treba” kako bi zaštitile svoje vojnike nakon napada dronom u Jordanu, u kojem je poginulo troje američkih vojnika, a ranjeno ih je 40.

Američki predsjednik, Joe Biden, uperio je prstom u “grupe povezane s Iranom”, raspirivši strahovanja od sukoba s Teheranom.

„Eskalacija napetosti između SAD-a i Irana, posebno kroz direktan sukob, pojačala bi rizik negativnih posljedica po snabdijevanje iranskom naftom. Izvoz iranske nafte vjerovatno je najranjiviji na moguće postroženo sprovođenje sankcija”, objasnio je Vivek Dhar iz Commonwealth Bank of Australia.

On je dodao da je Iran, tokom većeg dijela prošle godine, izvozio 1,2 miliona do 1,6 miliona barela nafte dnevno, što odgovara jedan do 1,5 odsto globalne ponude nafte.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u ponedjeljak poskupio 1,19 USD na 84,19 USD.

