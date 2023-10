Žabljak ulazi u proces resertifikacije po BFC SEE standardu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednici Privredne komore (PKCG) i Opštine Žabljak, Nina Drakić i Radoš Žugić, potpisali su ugovor kojim je započet proces resertifikacije te lokalne samouprave po BFC SEE standardu.

Iz PKCG su objasnili da je riječ o međunarodnom sertifikatu, kojim se potvrđuje da opština ima povoljan poslovni ambijent.

Drakić je izrazila zadovoljstvo što je u prethodnom procesu sertifikacije Žabljak ostvario najbolji rezultat među crnogorskim opštinama, te što njegovo rukovodstvo i dalje vidi prostor i želi da unaprijedi rad i bude još bolji partner privredi.

“Uvjerena sam da će sa takvim stavom lokalni tim na čelu sa Žugićem prevazići rezultat od 92,33 odsto ispunjenosti kriterijuma, postignut 2019. godine, iako je nova, IV edicija standarda, značajno zahtjevnija”, rekla je Drakić.

Naime, pored dodatnih potkriterijuma, nova edicija BFC standarda sadrži dvije nove oblasti, zaštita životne sredine i cirkularna ekonomija i digitalizacija administrativnih postupaka.

Drakić je podsjetila da se ovim procesom unapređuju interna organizacija i procedure lokalne samouprave, rad čini transparentnijim, te da saradnja sa privrednicima, kroz interaktivan odnos, otvara prostor za njihovo aktivno učešće u kreiranju odluka i poboljšanju lokalnih uslova za poslovanje, na dobrobit cjelokupne poslovne zajednice.

“Sigurna sam da lokalna privreda cijeni proaktivan pristup rukovodstva opštine da ambijent za privređivanje učini što atraktivnijim i da će proces resertifikacije predstavljati dodatni impuls njihovoj već dobroj i intezivnoj saradnji. Ujedno, ovo je jasna poruka stranim investitorima da u Opštini Žabljak imaju pouzdanog partnera za valorizaciju velikih potencijala u turizmu, ali i poljoprivredi i stočarstvu i drvopreradi”, kazala je Drakić.

Žugić je istakao da Opština Žabljak ni u jednom trenutku nije dovodila u pitanje potrebu da uđe u proces resertifikacije, jer je BFC standard doprinio unapređenju i transparentnosti rada ove lokalne samouprave.

“Želimo da priču Žabljaka učinimo još uspješnijom. Vidimo izuzetnu razvojnu šansu u potencijalima Žabljaka za otvaranje malih pogona, u kojima bismo mogli da uposlimo mlade ljude. Recimo, oko 1,3 miliona litara mlijeka u crnogorskim mljekarama je sa Žabljaka, a nemamo niti jedan žabljački brend mlijeka ili sira. Zato smatram da bismo ovdje mogli razviti takve pogone za preradu”, rekao je Žugić, dodajući da je podrška PKCG u promociji potencijala veoma značajna.

On je poručio da je Žabljak prepoznat kao sredina povoljna za poslovanje i sigurna za investicije.

“Opština će kroz izmjene prostornih planova i poreske olakšice dodatno doprinijeti da se privuku investitori u Žabljak”, kazao je Žugić.

Potpisivanju ugovora prethodio je razgovor o razvijanju saradnje između PKCG i Opštine Žabljak, u kojima su učestvovali i potpredsjednik Opštine Darko Šljivančanin, konsultantkinja predsjednika Jasminka Jagličić i direktor Sektora za analize i istraživanja u PKCG Miljan Šestović.

