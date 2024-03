Za tri godine privreda podržana sa 613,5 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska privreda je za tri godine upravljanja Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda (IRF) podržana sa 613,5 miliona EUR, a ostvarena je dobit od 13 miliona EUR, saopšteno je iz te institucije.

„Ostvaren je najuspješniji poslovni rezultat od osnivanja od devet miliona EUR u prošloj godini“, saopšteno je na posljednjoj sjednici Odbora direktora IRF-a u čijem sastavu su predsjednik Odbora, Velizar Kaluđerović, Irena Radović sa zamrznutim članstvom od imenovanja za guvernerku Centralne banke i član Marko Ivanović.

Njima će od ponedjeljka Skupština akcionara, saglasno odluci Vlade kao osnivača, konstatovati prestanak mandata i biće imenovan novi saziv Odbora direktora.

„Ovo je bila 206. sjednica Odbora direktora za protekle tri godine i dva mjeseca, koliko smo imali čast i odgovornost da činimo njegov sastav“, navodi se u saopštenju.

Na današnjoj sjednici, Odbor direktora je, pored ostalog, usvojio Izvještaj menadžmenta sa finansijskim iskazom za prošlu godinu, po kojem je IRF ostvario pozitivan poslovni rezultat od devet miliona EUR.

To je, po finansijskom rezultatu, najuspješnija poslovna godina IRF-a od osnivanja.

Posmatrajući kumulativno period od 2021. do prošle godine, u kojem je izvršna direktorica bila Radović do imenovanja na mjesto guvernerke CBCG u decembru prošle godine, IRF je ostvario pozitivan finansijski rezultat u ukupnom iznosu od 13 miliona EUR, odnosno 2021. godine 2,1 milion, 2022. godine 1,9 miliona i prošle devet miliona EUR.

„U navedenom periodu, IRF je crnogorsku privredu finansijski podržao sa 613,5 miliona EUR odobravanjem 1,33 hiljade kredita pod povoljnim uslovima. Za ponos je podatak da se 99,1 odsto ovih odobrenih kreditnih plasmana, uredno vraćaju“, navodi se u saopštenju.

Oni su rekli da Odbor direktora u ovom periodu nije odobrio nijedan kredit zainteresovanim korisnicima dok prethodno sve nadležne službe IRF-a ne daju pozitivno mišljenje, niti je odbio bilo koji zahtjev za kredit za koje su nadležne službe dale mišljenje da ga treba odobriti. Ovo svjedoči o profesionalnom i do kraja neselektivnom pristupu prema svim potencijalnim klijentima IRF-a.

„U ovom periodu, IRF je dodatno osnažio saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama, sa naglaskom na zelenu i digitalnu tranziciju, a ujedno i postao član Asocijacije državnih razvojnih banaka EU – Evropskog udruženja dugoročnih investitora (ELTI) i to kao prva državna razvojna institucija sa Zapadnog Balkana“, rekli su iz IRF-a.

U trenutku preuzimanja odgovornosti za rukovođenje IRF-om, 14. januara 2021. godine, broj zaposlenih je bio 90, a na današnji dan je 89, što, kako su rekli, jasno potvrđuje da nije bilo partijskog niti drugog neproduktivnog zapošljavanja.

„Ostvareni rezultati u prethodne tri godine daju dodatni podstrek započetom procesu transformacije IRF-a u buduću Razvojnu banku Crne Gore, u procesu kojim koordinira Ministarstvo finansija, u saradnji sa nadležnim ministarstvima i CBCG“, navodi se u saopštenju.

Oni su se svim zaposlenima u IRF-u zahvalili na izuzetnoj saradnji i profesionalnom pristupu obavezama i poželjeli im uspjeh na svakom planu.

„Novom rukovodstvu IRF-a koje u ponedjeljak stupa na dužnost želimo da nadmaši rezultate koje zatiče i nastavi da ovaj, za crnogorsku privredu zlata vrijedan kolektiv, vodi putem novih uspjeha i dalje afirmacije“, zaključuje se u saopštenju.

