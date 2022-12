Za stabilan razvoj neophodna politička stabilnost

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Politička stabilnost je pretpostavka vraćanja crnogorske ekonomije i društva na put stabilnog razvoja, ocijenio je predsjednik Milo Đukanović i dodao da državu u narednom periodu čekaju brojni izazovi koji se moraju savladati.

On je u čestitki povodom 20 godina od osnivanja Unije poslodavaca (UPCG) kazao da je jedan od izazova promišljanje o dugoročnom i održivom razvoju Crne Gore, te doprinosu poslodavaca povećanju nivoa obrazovanja i praktično upotrebljivih znanja i vještina kod zaposlenih.

„U tom procesu Unija poslodavaca može imati značajnu ulogu“, smatra Đukanović.

On je naveo da je usvajanjem Lisabonske deklaracije 2010. godine Evropska komisija prepoznala preduzetništvo kao jednu od osam ključnih kompetencija.

„Mi smo se, kao društvo, opredijelili za evropski sistem vrijednosti. Zato smo strpljivo i uporno gradili poslovni ambijent, regulativu i politike koji utiču na razvoj biznisa, ali i pravljenje balansa između poslodavaca i zaposlenih, što je prostor koji je prepoznala i Vaša organizacija“, rekao je Đukanović.

On je naveo da je ostvaren značajan napredak u ekonomskom razvoju, iako ostaje činjenica da se u tom procesu svi nijesu snašli na isti način.

„Ne manje važan izazov je i jačanje povjerenja između zaposlenih, poslodavaca i države. Ovaj će proces ići brže ako se brže suočimo sa činjenicama i dokazima, a ubjeđenja i dogme ostavimo za nama”, kazao je Đukanović.

Zato, kako je dodao, i jubileji poput današnjeg predstavljaju lijepu priliku da se prisjetimo svih pregalaca koji su svoje znanje i umijeće nedvosmisleno ugrađivali u temelje UPCG, ali i Crne Gore.

“Siguran sam da i njihov doprinos adekvatno vrednujete i cijenite“, kazao je Đukanović.

On je čestitku uputio predsjedniku UPCG Predragu Mitroviću, zaposlenima i članovima Unije, uz najbolje želje za dalji uspješan rad. Takođe, čestitke je uputio i dobitnicima godišnjih priznanja za društveno-odgovorno poslovanje i najboljim menadžerkama u ovoj godini.

„U uvjerenju da ćete ispuniti ciljeve koji vode ka ostvarenju misije i vizije Vaše organizacije, želim Vam mnogo uspjeha u daljem radu“, zaključio je Đukanović u čestitki.

