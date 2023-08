Za sada bez smanjivanja akciza

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada za sada neće smanjivati akcize na gorivo, uprkos poskupljenju, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

Dok će od cijena goriva u narednom periodu zavisiti i cijena hljeba, Damjanović tvrdi da su visoke marže i nezasiti apetiti trgovaca za profitom glavni razlozi svakodnevnih poskupljenja, prenosi portal RTCG.

“Ukoliko bude drastičnijeg poskupljenja cijena u narednom periodu nafte i naftnih derivata definitivno ćemo ući u razmišjanje da ponovo aktiviramo odluku o smanjenju akciza”, rekao je Damjanović za Televiziju Crne Gore.

Razlog je što su trenutne cijene goriva na nivou prošlogodišnjih kada je država smanjila akcize.

Čak i onda kada je zbog nižih akciza gorivo bilo jeftinije, građani to, kako je kazao Damjanović, nijesu mogli primijetiti po računima iz prodavnica.

“Glavni uzrok je oligopol koji vlada na tržištu gdje četiri maloprodajna lanca pokrivaju 85 odsto potrošnje”, naveo je Damjanović.

Od građana, u javnosti su, kako je rekao, bili glasniji upravo oni koji su iskoristili krizu za dodatnu zaradu kada je vlada namjeravala da ih zakonom o solidarnom doprinosu obaveže da plate porezne prihode veće od pet miliona.

“Jasno je da je neophodno da ukoliko ova Vlada nastavi svoj posao da se ovaj predlog zakona mora aktivirati. Kroz poreske mjere se mora stati na put jednoj politici divljanja cijena”, ocijenio je Damjanović.

Pekari su kazali da, iako su cijene žitarica na međunarodnim tržištima u padu posljednjih sedmica, eventualno pojeftinjenje hljeba kod nas nije realno zbog poskupljenja goriva.

Uprkos tome, trudiće se da i dalje mijese hljeb po istoj cijeni.

Hasan Ramović uz Grupacije proizvođača pekarskih proizvoda smatra da u ovom momentu neće doći tako brzo do rasta cijena.

“Mi smo svjesni da je odgovornost na nama pekarima jako velika kada je u pitanju snadbijevanje hljebom. Samo u krajnjim granicama bićemo spremni da sjednemo i sa državom napravimo analizu i dogovorimo veće cijene”, rekao je Ramović Televiziji Crne Gore.

Za razliku od pekara, trgovci mijenjaju cijene na više i to svakodnevno, tvrde građani koji redovno idu u kupovinu.

Zahvaljujući nemoći države da tome stane na put, trgovci zadovoljno trljaju ruke. Ukupni profit pet najvećih trgovačkih lanaca na kraju prošle godine premašio je 19 miliona EUR.

