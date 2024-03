Za razvoj poljoprivrede u Baru 170 hiljada EUR

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar je raspisala javne pozive za dodjelu podrške aktivnostima za proizvodnju i razvoj maslinarstva, unapređenje vinogradarstva i podrumarstva, stočarstva, pčelarstva, podizanje i opremanje voćnih zasada i unapređenje ratarske i povrtarske proizvodnje, za šta je opredijelila 170 hiljada EUR.

U okviru podrške, a zavisno od konkretne poljoprivredne djelatnosti, korisnici ostvaruju pravo na dodjelu sredstava kako za pokretanje tako i za unaprjeđenje biznisa.

Za navedene podsticaje, budžetom Opštine Bar za ovu godinu opredijeljeno je 40 hiljada EUR za podršku aktivnostima za proizvodnju i razvoj maslinarstva, po 15 hiljada EUR za podršku razvoju vinogradarstva i podrumarstva, stočarskoj proizvodnji kao i za podršku aktivnostima za unapređenje pčelarstva.

Budžetom Opštine je predviđeno i 36 hiljada EUR za podršku aktivnostima za podizanje i opremanje voćnih zasada, 36 hiljada EUR za podršku aktivnostima za unapređenje ratarske i povrtarske proizvodnje, kao i 13 hiljada EUR za vodosnabdijevanje na bezvodnom području, unaprjeđenje putne infrastrukture (izrada tehničke dokumentacije) te upravljanje rizicima u poljoprivredi i promociju poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda.

“Visina podrške za ove podsticaje je 50 odsto od prihvatljivih troškova po pojedinačnoj investiciji”, navodi se u saopštenju.

Detaljnije informacije o sadržaju javnih poziva, maksimalnim iznosima podrške, opštim i specifičnim kriterijumima prihvatljivosti, potrebnoj dokumentaciji, načinu podnošenja zahtjeva i proceduri realizacije dostupne su na sajtu www.bar.me.

Rok za dostavljanje zahtjeva za sve navedene linije podrške je 15. septembar, odnosno do utroška sredstava opredijeljenih za realizaciju pojedinačnih programa.

Informacije u vezi sa javnim pozivima mogu se dobiti putem telefona 030/301-450, 030/301-470 ili slanjem upita na mail adrese: [email protected], [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected].

Dodatno, 18, 19 i 20. mart precizirani su kao info dani tokom kojih će zainteresovana javnost moći da dobije sve potrebne informacije.

“Sa početkom u deset sati 18. marta predviđen je info dan za mještane MZ Crmnica, 19. marta u deset sati info dan u MZ Mrkojevići, a 20. marta biće organizovan info dan u prostorijama MZ Ostros”, navodi se u saopštenju.

Cijeneći značaj poljoprivredne djelatnosti za razvoj Opštine Bar, lokalna uprava u kontinuitetu, kako su rekli, ulaže maksimalne napore u cilju razvoja poljoprivredne djelatnosti i kroz ove podsticajne mjere teži da dodatno motiviše i podstakne ljude da rade na pokretanju i unaprijeđenju svoje proizvodnje.

“Važno je naglasiti da je, u prethodnom petogodišnjem periodu, za direktne subvencije poljoprivredi i podršku mladim poljoprivrednicima Opština Bar izdvojila više od 700 hiljada EUR”, zaključuje se u saopštenju.

