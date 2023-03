Za projekte prekogranične saradnje 117 miliona podrške EU

Podgorica, Kotor, (MINA-BUSINESS) – Evropska unija (EU) opredijelila je 117 miliona EUR za kofinansiranje trilateralnog programa prekogranične saradnje Interreg VI-A IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, koji obuhvata programski period od 2021. do 2027. godine.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, u Kotoru je održan sastanak Odbora za nadgledanje tog programa, na kojem je dogovoreno da prvi poziv za dostavljanje predloga projekata bude objavljen u toku drugog kvartala ove godine.

Institucijama i organizacijama iz programskog područja u sklopu ovog poziva biće na raspolaganju 41 milion EUR.

Otvarajući sastanak, vršitelj dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske poslove u Ministarstvu evropskih poslova, Bojan Vujović, kazao je da novi Interreg VI-A IPA program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora predstavlja nastavak uspješne prekogranične saradnje tri države.

„Koristim priliku da podsjetim da je kroz prethodni program 2014-2020 podržano 59 projekata ukupne vrijednosti oko 67,3 miliona EUR, od kojih 57,2 miliona predstavljaju bespovratna sredstva EU“, naveo je Vujović.

Kako je istakao, o uspješnosti saradnje tri države najbolje govori činjenica da je EU udvostručila iznos sredstva namijenjenih novom programu, sa 57 miliona na 117 miliona.

„To nam daje ogroman podsticaj, ali i obavezu da u narednom sedmogodišnjem periodu nastavimo sa uspješnom saradnjom u cilju rješavanja zajedničkih izazova i podizanja kvaliteta života u programskom području“, dodao je Vujović.

Tokom sastanka, kojem su prisustvovali predstavnici nacionalnih tijela tri države i Evropske komisije (EK), usvojen je aplikacioni paket, čime su stvoreni i formalni preduslovi za objavu prvog poziva.

Predstavnica hrvatskog Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Stella Arneri, kazala je da je uvjerena da će predanim radom sva tri nacionalna tijela uspjeti da opredijeljena sredstva realizuju u potpunosti i dobiju izvrsne projekte koji će biti usmjereni na istraživanja i inovacije, jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, energetsku efikasnost, prilagođavanje na klimatske promjene i cirkularnu ekonomiju, zdravstvo, te održivi turizam i kulturu.

Na sastanku je razmatran i trenutni status implementacije, kao i rezultati ostvareni u okviru projekata drugog poziva Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

„Realizacijom projekata unaprijeđen je kvalitet usluga u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, unaprijeđena saradnja u oblasti zaštite životne sredine, prevencije rizika i energetske efikasnosti, razvijena nova turistička ponuda utemeljena na kulturnoj i prirodnoj baštini, te poboljšano poslovno okruženje kroz jačanje konkurentnosti”, navodi se u saopštenju.

Članovi Odbora za nadgledanje posjetili su i nekoliko projekata koji se realizuju na teritoriji Kotora.

Između ostalog, obišli su Akvarijum Boka u okviru Instituta za biologiju mora, čiji je dio proširen uz pomoć projekta EXChAngE, kroz koji je u Crnoj Gori uloženo 674 hiljade EUR.

Posjeta je upriličena i projektu WRECKS4ALL, koji su u Crnoj Gori sproveli Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor i Turistička organizacija Opštine Bar.

Učesnici su obišli Laboratoriju za arheologiju pomorstva, u kojoj je adaptiran izložbeni prostor tako da snimci podvodnih objekata budu dostupni za posjetioce pomoću tehnologije za proširenu stvarnost.

