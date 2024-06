Za prerađivački sektor u okviru novog IPARD poziva 7,2 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za prerađivački sektor u Crnoj Gori u okviru novog IPARD poziva biće dostupno 7,2 miliona EUR, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV).

Taj Vladin resor, u saradnji sa EU Direktoratom za poljoprivredu i ruralni razvoj i Delegacijom Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, organizova je danas u kompaniji “Agromont” u Martinićima, konferenciju povodom najave prvog Javnog poziva u okviru IPARD III programa za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Iz MPŠV su objasnili da je taj javni poziv za Mjeru 3 namijenjen investicijama u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva.

Resorni ministar Vladimir Joković istakao je da podrška u prerađivačke kapacitete, zahvaljujući ovim investicijama povećava dodatnu vrijednost i konkurentnost crnogorskih proizvođača, uvođenjem novih proizvoda, unapređivanjem tehnologije i zadovoljavanjem neophodnih standarda, kao i sprovođenjem kvalitativnih higijenskih kontrola duž svih linija prerade.

„Korisnici ove Mjere su preduzetnici ili privredna društva uključujući i kooperative, dok za kolektivne investicije pored kooperativa korisnici mogu biti i proizvođačke organizacije. Javni poziv za ovu mjeru trajaće 60 dana i biće objavljen 27. juna“, rekao je Joković.

Kako je kazao, obezbijeđena je podrška od 7,2 miliona EUR za investicije koje se odnose na izgradnju i/ili rekonstrukciju i opremanje objekata, nabavku opreme, specijalizovanih vozila, mašina i uređaja.

Iz MPŠV su kazali da će IPARD III program trajati sedam godina, a ukupan budžet podrške kroz nekoliko mjera može dostići 128 miliona EUR, od čega 63 miliona bespovratno obezbjeđuje EU.

”Kroz Javni poziv za Mjeru 3, podržavaju se investicije čija je ukupna vrijednost od 30.000 eura do 2 miliona eura. Korisnici ove mjere mogu aplicirati iz sektora prerade mlijeka; prerade mesa i jaja; prerade voća, povrća i ratarskih kultura; proizvodnje vina; prerade maslina i prerade ribe i proizvoda akvakulture“, dodao je Joković.

Predstavnik Direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj Evropske komisije (DG AGRI) Frank Bolen rekao je da je ishod prethodnih poziva za Mjeru 3 bio veoma ohrabrujući, jer su se brzo vidjeli pozitivni rezultati.

„Sve u svemu, očigledno je da se sve više poljoprivrednih proizvođača i vlasnika preduzeća prijavljuje za naš IPARD program, a aplikacije su takođe sve boljeg kvaliteta“, rekao je Bolen.

On je naveo da je sve to dobra vijest jer znači da je proces ugovaranja sada brži.

„Proteklih godina pomogli smo da se finansiraju stotine investicija širom zemlje: od opreme i traktora za manja poljoprivredna gazdinstva do izgradnje većih preduzeća, kao što je ovo koje danas posjećujemo“, saopštio je Bolen.

U saopštenju se navodi da firma Agromont posluje više od 30 godina, a više od pet godina je član Evropske unije.

„U firmi su primjenjeni svi standardi kvaliteta koji se implementiraju u firmama iz EU. Agromont uspješno posluje sa desetinama firmi iz EU“, kaže se u saopštenju.

Predstavnik firme AgroMont Luka Jokić istakao je da je ta firma redovni korisnik Ipard fondova.

„I upravo mi možemo iz ličnog iskustva potvrditi da nam je ovaj vid podrške mnogo pomogao da uvedemo poslovne procese i politike koji su nedostajali firmi. Mi smo kao država u tranzicionom periodu i sva iskustva i primjeri dobre prakse su nam veoma važni“, rekao je Jokić.

IPARD fondovi, kako je rekao, su njihovu investicionu politiku učinili realnom i poslovne „snove“ učinili stvarnim.

Joković je pozvao sve zainteresovane da uzmu učešće u informativnoj kampanji koja slijedi.

„Tokom promocije organizovaće se radionioce za zainteresovane strane u Privrednoj komori Crne Gore Bijelom Polju i Cetinju. Cilj ovih radionica je da se potencijalnim korisnicima na terenu, u direktnoj komunikaciji, detaljnije pojasne mogućnosti podrške, uslovi i kriterijumi za apliciranje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je konferenciji kojom je najavljen prvi poziv za Mjeru 3 IPARD III program prethodio odvojen susret Jokovića i Bolena, na kojem su razgovarali o nastavku i unapređenju saradnje sa institucijama EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

„Raduje me što će treći poziv u okviru novog programa biti vrlo brzo otvoren i ohrabrujem vas da završite tekuće ugovore u okviru trenutnog programa, kako bi se u potpunosti iskoristila raspoloživa sredstva“, kazao je Bolen.

Joković se zahvalio predstavnicima EU i istakao značaj dosadašnje dobre saradnje koja će se nastaviti u kontinuitetu u cilju osnaživanja partnerskog odnosa Crne Gore i Unije i daljem napretku u pregovaračkom procesu.

„Naglasio je značaj podrške koju Crna Gora dobija od strane EU u vezi sa tri poglavlja koja su u nadležnosti Ministarstva (poljoprivreda, ruralni razvoj, bezbjednost hrane, veterinarske i fitosanitarne usluge, ribarstvo i akvakultura), pogotovo kroz implementaciju pretpristupnih sredstava iz IPARD programa“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS