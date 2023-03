Za podsticajne mjere u poljoprivredi 45 hiljada EUR

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Opština Tivat će za podsticajne mjere u sektoru poljoprivrede ove godine opredijeliti 45 hiljada EUR.

Sekretarijat za privredu objavio je Plan podsticajnih mjera u poljoprivredi za ovu godinu, kojim je obuhvaćeno 14 oblasti u okviru kojih će se raspoređivati sredstva.

Sredstva će se rasporediti za ruralni turizam, kao i za podršku razvoju voćarske i vinogradarske proizvodnje, maslinarstva, povrtarske i cvjećarske proizvodnje, pčelarstva, stočarstva, organske poljoprivrede i ribarstva i marikulture.

Sredstva su opredijeljena i za podršku unapređenju seoske infrastrukture, manifestacija i lovstva, podršku korisnicima staračke naknade, podršku održivom upravljanju zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje, kao i za pošumljavanje po principu agrošumarstva.

Plan je donijet uz konsultacije i predloge udruženja čija je oblast uglavnom poljoprivreda.

“U okviru gore navedenih mjera, u narednom periodu raspisaće se javni pozivi kojima će se detaljno opisati uslovi korišćenja, kao i rokovi predaje zahtjeva i ostale procedure realizacije”, navodi se u saopštenju.

Sve informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu u kancelariji broj 17, na telefon broj 661347 i na mejl [email protected]

