Za penzionere stogodišnjake po 250 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) je najstarijim korisnicima prava na penziju, koji su napunili 100 i više godina, uplatio po 250 EUR.

„Fond PIO će, povodom predstojećih novogodišnjih praznika, najstarijim korisnicima prava na penziju, uz želju da im nova godina donese mnogo zdravlja i sreće, sa čestitkama uputiti i poklon u vidu uplate od 250 EUR. Ovu posebnu čestitku primiće 16 penzionera koji su napunili 100 i više godina, a najstarija od njih je penzionerka iz Podgorice, koja ima 106 godina“, saopšteno je iz Fonda PIO.

Vršilac dužnosti direktora Fonda PIO, Ranko Aligrudić, saopštio je da je to institucija koja je u potpunosti posvećena penzionerima, vodeći računa o svim kategorijama korisnika prava i nastojeći da u granicama svojih mogućnosti, u punom kapacitetu, na najbolji mogući način uvaži njihov trajni doprinos društvu.

„Zato nas raduje činjenica da smo i u ovoj godini u mogućnosti uručiti ovu posebnu čestitku stogodišnjacima, a nadamo se da će ova aktivnost postati i tradicija Fonda“, rekao je Aligrudić.

Najstarijim penzionerima sredstva su uplaćena danas, na način na koji primaju redovnu penziju, odnosno preko odabrane banke ili Pošte.

