Za otpremnine 20 bivših radnika KAP-a 259 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je usvojila informaciju o isplati otpremnina za 20 bivših radnika Kombinata aluminijuma (KAP) koji su penzionisani, u iznosu od 259 hiljada EUR.

Ministar rada i socijalnog staranja, Admir Adrović, kazao je na sjednici Vlade da je predviđen iznos za otpremnine koje nijesu ostvarili.

“To je bilo predviđeno socijalnim programom iz 2009. godine, koji je potpisan između KAP-a i ministarstva ekonomskog razvoja i kasnije nekim zakonima koji su bili usvajani gdje je to bilo predviđeno da se završi, a nije”, rekao je Adrović.

On je naveo da će novac biti isplaćen na račune penzionisanih radnika.

