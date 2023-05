Za jačanje inovativnih kapaciteta preduzeća 650 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fond za inovacije Crne Gore raspisao je javne pozive za dodjelu grantova za jačanje inovativnih kapaciteta crnogorskih preduzeća, ukupne vrijednosti 650 hiljada EUR.

Iz Fonda za inovacije saopšteno je da su javni pozivi otvoreni za pet programa podrške – za provjeru inovativnog koncepta, strateško partnerstvo u sprovođenju predakceleracijskog programa za startapove, podsticanje razvoja inovacione kulture, realizaciju edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije i zaštitu i razvoj pronalaska.

Javni pozivi i neophodna dokumentacija za prijavu objavljeni su na sajtu Fonda za inovacije – www.fondzainovacije.me.

Iz Fonda su kazali da su ključni ciljevi tih programa jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za razvoj inovacija, afirmacija inovacionog preduzetništva i izgradnja održivog ambijenta za prevođenje ideja u inovacije i njihovu komercijalizaciju na tržištu, kao i promocija i popularizacija inovacija, strategije pametne specijalizacije i saradnje naučnoistraživačkih ustanova i privrede.

„Svaki javni poziv ima specifičnu ciljnu javnost kojoj je namijenjen, a kada se pogleda kumulativno, obuhvaćeni su svi domaći akteri našeg inovacionog ekosistema“, navodi se u saopštenju.

Iz Fonda su rekli da su svi pozivi usmjereni ka mikro, malim ili srednjim preduzećima (MMSP), kao i naučnoistraživačkim ustanovama.

Kako su naveli, na neke pozive mogu se prijaviti i nevladine organizacije, kao i druge organizacije ili ustanove registrovane u Crnoj Gori, a vaučeri za zaštitu i razvoj pronalaska dostupni su i fizičkim licima.

Detaljne informacije o pozivima mogu se pronaći na sajtu Fonda – www.fondzainovacije.me, a postupak prijavljivanja za svaki poziv je jednostavan i odvija se elektronskim putem.

Info dani o tim programima će biti održani u Podgorici – u Privrednoj komori, 15. maja u 12 sati, u Nikšiću – u Tehnopolisu, 16. maja u 13 sati, Baru – u Biznis centru, 17. maja u 12 sati i Bijelom Polju – u EU kutku, 18. maja u 12 sati.

Izvršna direktorica Fonda za inovacije Bojana Femić Radosavović saopštila je da je Vlada prije desetak dana usvojila Plan rada Fonda za ovu godinu, čime su se stekli uslovi za otvaranje poziva za podršku inovacionoj zajednici.

Ona je rekla da su kreirali sedam programa podrške za ovu godinu, ukupne vrijednosti dva miliona EUR.

Cilj im je, kako je navela, da obezbijede kontinuiranu podršku za razvoj inovacija u zajednici.

Femić Radosavović je kazala da su tako danas otvorili pet linija podrške, a preostala dva poziva će biti otvorena u narednim mjesecima.

„Ti pozivi su namijenjeni snažnijoj podršci za razvoj inovacija u okviru MMSP, kao i ranoj fazi razvoja startapova. Pozivamo vas da potražite sve informacije na našem sajtu i iskoristite mogućnosti koje nudi Fond za inovacije“, navodi se u saopštenju.

