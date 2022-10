Za građane pelet 269 EUR kod proizvođača

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Proizvođači će građanima morati prodavati tonu peleta po cijeni do 269 EUR, nezavisno da li se radi o prodaji na veliko ili malo, saznaju Vijesti iz izvora u Vladi.

To piše u predlogu dopune Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja, koju su zajednički pripremili ministarstva poljoprivrede i ekonomskog razvoja, a koju bi Vlada na današnjoj sjednici trebalo da usvoji.

Dosadašnjom odlukom bilo je predviđeno samo da se cijene peleta u prometu ograničava do 269 EUR po toni za kompanije registrovane za obavljanje djelatnosti proizvodnje, dok je na 320 EUR bila ograničena cijena u trgovinama na malo.

To su koristili proizvođači da građanima prodaju pelet po cijeni od 320 EUR, što će se pomenutim izmjenama onemogućiti. Cijena kod kompanija koje prodaju pelet isključivo u trgovini na malo i dalje će ostati 320 EUR.

Odluka o ograničavanju cijena peleta stupila je na snagu 13. avgusta. Međutim, mnogi građani od tada su se žalili da kod proizvođača nijesu mogli kupiti pelet za 269 EUR, već da je, štaviše, cijena bila i veća od ograničenih 320 EUR.

Iako prema podacima Monstata Crna Gora godišnje proizvode od 80 do 90 hiljada tona peleta, od čega domaće stanovništvo troši 20 hiljada, dok se ostatak izvozi, mnogi građani su tvrdili da to peleta uopšte nijesu mogli ni doći.

Zbog toga je Vlada bila prinuđena da sredinom prošlog mjeseca ograniči izvoz, odnosno proizvođači ga mogu izvoziti jedino uz saglasnost resornog ministarstva. No, ni nakon što je ta odluka stupila građani na sjeveru države tvrde da teško stižu do peleta.

Gostujući prije dva dana u jutarnjem programu TV Vijesti, ministar ekonomskog razvoja Goran Đurović kazao je da nije zadovoljan odnosom proizvođačima peleta.

On je apelovao na građane da sve zloupotrebe prijave nadležnim inspekcija, koje međutim, prema njegovim riječima, do sada nijesu kaznile niti jednog proizvođača.

Upitan zašto građani na sjeveru teško stižu do peleta, Đurović je kazao da je bilo određenih problema sa sirovinom od koje se proizvodi.

