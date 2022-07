Za Đalovića pećinu i ski centar Cmiljača 45 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za ulaganje u Đalovića pećinu i izgradnju ski centra Cmiljača biće izdvojeno 45 miliona EUR, saopšteno je danas na sastanku ministra ekonomskog razvoja i turizma Gorana Đurovića i predsjednika opštine Bijelo Polje Petra Smolovića.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma kazali su da su na sastanku razmatrani brojni razvojni potencijali opštine od kojih su, kao najvažniji za grad, izdvojeni projekti Đalovića pećine i izgradnje ski centra Cmiljača.

Procijenjena ukupna vrijednost ta dva projekta je, kako se dodaje, 45 miliona EUR.

“Dogovoreno je da se oformi radni tim predstavnika Vlade i drugih nadležnih institucija i opštine kako bi se direktno pratila realizacija pomenutih projekata”, kaže se u saopštenju.

Đurović je, tokom posjete Bijelom Polju danas, posjetio lokalitet budućeg skijališta na kome je već postavljen dio infrastrukture, a očekuje se nastavak radova.

„Želimo da nešto što je započeto i završimo. Zato sam danas tu, da sa problemima sa kojima se suočava Bijelo Polje upoznam i premijera i ministre i da pronađemo neki model, najbrži način da završimo kapitalne projekte da bi se opština dalje razvijala“, kazao je Đurović.

Smolović je rekao da su na sastanku prezentovali šta je to rađeno u Bijelom Polju u protekle četiri godine i šta su to razvojni potencijali tog grada.

“Od biznis sertifikata koje smo dobili, međunarodnih standarda do razvoja biznis zona, mogućnosti razvoja turizma, proizvodnje zdrave hrane i svega onoga što Bijelo Polje u narednom periodu treba da učini centrom razvojnih kapaciteta sjevera prije svega u turističkom smislu”, rekao je on.

Smolović je rekao da misli da su naišli na razumijevanje i obećanje Vlade da će učiniti sve da pomogne.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS