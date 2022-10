Wall Street snažno porastao na početku sedmice

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica snažno porasle, nakon višednevnog pada, jer je ulagače ohrabrio pad prinosa na obveznice, nakon izvještaja koji ukazuje na usporavanje rasta američke ekonomije.

Dow Jones je porastao 2,66 odsto na 29.490 bodova, dok je S&P 500 skočio 2,59 odsto na 3.678 bodova, a Nasdaq indeks 2,27 odsto na 10.815 bodova, prenosi SEEbiz.

Nakon tri kvartala pada, uslijed agresivnog povećanja kamata američke centralne banke kako bi suzbila inflaciju, na početku četvrtog tromjesečja u ovoj godini indeksi su snažno porasli.

U svih 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene dionica su u ponedjeljak porasle, najviše u energetskom.

Cijene dionica naftinih divova Exxona i Cherona skočile su više od pet odsto, zahvaljujući snažnom rastu cijena nafte nakon vijesti da Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) razmatra najveće smanjenje proizvodnje od početka pandemije koronavirusa.

Snažno su porasle i cijene dionica u bankarskom sektoru, u prosjeku tri odsto, a više od tri odsto skočile su cijene dionica tehnoloških divova Applea i Microsofta, koji imaju veliki udio u indeksima.

Tehnološkom sektoru pogodovao je pad prinosa na obveznice, koji su posljednjih sedmica snažno rasli zbog povećanja kamata Feda.

„Pad prinosa pozitivno utiče na tržište dionica, jer to podržava potražnju za rizičnijim investicijama”, kazao je Art Hogan, strateg u kompaniji B. Riley Wealth.

Pozitivno su na tržište uticali i podaci koji ukazuju na usporavanje rasta privrede.

Izvještaj Instituta za upravljanje nabavkom (ISM) pokazalo je da je PMI indeks proizvodne aktivnosti u septembru iznosio 50,9 bodova, što je najsporiji rast aktivnosti u gotovo dvije i po godine.

Pritom su pale nove narudžbe, što bi, kažu analitičari, moglo značiti da je oslabila potražnja za robama zbog rasta kamatnih stopa. To bi moglo usporiti inflaciju.

„Ti podaci su zapravo slabiji nego što se očekivalo, a to je, neuobičajeno, dobra vijest za tržište dionica. U posljednje vrijeme dobri ekonomski pokazatelji su podsticali ulagače na prodaju dionica, a sada je prvi put negativna vijest podstakla kupovinu dionica”, objasnio je Hogan.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,22 odsto na 6.908 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,79 odsto na 12.209 bodova, a pariski CAC 0,55 odsto na 5.794 boda.

