Wall Street pao drugi dan zaredom

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su cijene dionica pale u četvrtak, drugi dan zaredom, jer su porasli prinosi na državne obveznice, pa dio ulagača preusmjerava kapital iz dionica u obveznice.

Dow Jones oslabio je 0,19 odsto, na 35.215 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,25 odsto, na 4.501 bod, a Nasdaq indeks 0,1 odsto, na 13.959 bodova, prenosi SEEbiz.

Pritom su u osam od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene dionica pale. Ulagači su oprezni jer su prinosi na američke obveznice porasli drugi dan zaredom, nakon što je agencija Fitch u srijedu smanjila kreditni rejting Sjedinjenih Američkih Država (SAD). Tako je prinos na desetogodišnje državne obveznice dostigao 4.198 odsto, najviši nivo od novembra prošle godine.

“Povećani prinosi na obveznice izazivaju privlačnost dionica”, kazao je strateg u U.S. Bank Wealth Management, Tom Hainlin.

Prinosi rastu, između ostalog, zbog špekulacija da bi američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) mogla još jednom do kraja godine povećati kamatne stope ili ih na povišenim nivoima zadržati duže nego što se očekivalo.

Naime, svi posljednji podaci pokazuju da je američko tržište rada i dalje snažno, što bi moglo podržati dalji rast potrošnje, a time i povišenu inflaciju.

Predsjednik ogranka Feda u Richmondu, Thomas Barkin, kazao je da je inflacija i dalje previsoka, premda posljednji podaci pokazuju da cjenovni pritisci popuštaju.

U fokusu ulagača su i kvartalni poslovni rezultati kompanija. Dosad su oko dvije trećine kompanija iz sastava S&P 500 indeksa objavile poslovne izvještaje, pri čemu ih je oko 80 odsto po zaradi nadmašilo procjene analitičara. Uprkos tome, zarade kompanija u prosjeku su oko pet odsto manje nego u istom prošlogodišnjem tromjesečju.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,43 odsto, na 7.529 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,79 odsto, na 15.893 boda, a pariski CAC 0,72 odsto, na 7.260 bodova.

